Sieben Schulen im Wiener Stadtgebiet wurden am Mittwoch evakuiert. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wien – Nachdem am Mittwoch mehrere Bombendrohungen in Schulen in Wien eingelangt waren, gab die Polizei nun Entwarnung. Die betroffenen Schulen wurden evakuiert und durchsucht. Sprengstoff wurde dabei nicht gefunden. Im Einsatz waren sprengstoffkundige Beamte mit Diensthunden. Betroffen waren insgesamt sieben Schulen in vier Stadtbezirken.

Abgestimmt wurde der Einsatz mit Verfassungsschutz und der Bildungsdirektion. Die Polizei betrachtet die Untersuchungen zu den Drohungen als "weitgehend abgeschlossen". Aus ermittlungstaktischen Gründen wird nichts zu den Hintergründen bekanntgegeben. Das Landesamt für Verfassungsschutz ermittelt. (red, 8.11.2023)