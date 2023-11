Die Evakuierungen laufen. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wien– Nachdem am Mittwoch mehrere Bombendrohungen in Schulen in Wien eingelangt waren, gab die Polizei nun Entwarnung. Die betroffenen Schulen wurden evakuiert und durchsucht. Sprengstoff wurde dabei nicht gefunden. Im Einsatz waren sprengstoffkundige Beamte mit Diensthunden. Betroffen waren insgesamt sieben Schulen in vier Stadtbezirken.

Abgestimmt wurde der Einsatz mit Verfassungsschutz und der Bildungsdirektion. "Die aktuelle Einsatzlage wird von uns sehr ernst genommen. Wir betonen, dass kein Grund zur Sorge besteht und auch die Evakuierungsmaßnahmen durch die Bildungsdirektion ruhig und koordiniert durchgeführt werden", hieß es. (red, 8.11.2023)