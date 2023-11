Was für manche ein reines Spielzeug ist, kann auch viele Vorteile mit sich bringen. Aus welchen Gründen besitzen Sie einen 3D-Drucker?

Ob in der Medizin, der Raumfahrt, in der Automobilbranche, im Bauwesen oder anderen Bereichen – Erzeugnisse aus 3D-Druckern sind in ganz unterschiedlichen Gebieten unabdingbar geworden. Schon seit Jahrzehnten entwickelt sich die Technologie laufend weiter, und Nachrichten über erfolgreiche Innovationen lassen staunen – ob es sich dabei um neue Hinterbeine für einen Kater, veganen Lachs, ein bezugsfertiges Haus oder um das größte Objekt, das je mit diesem Verfahren hergestellt wurde, nämlich eine Rakete, handelt.

Doch nicht nur im industriellen Sinn begeistern die Drucker, für viele sind sie auch im Privaten zu einem nützlich Gadget geworden. Mittlerweile gibt es 3D-Drucker auch zum erschwinglichen Preis, und je nachdem, für welchen Zweck man sie benötigt, ist die Qualität auch bei kleineren Geräten sehr gut.

Aus welchen Gründen haben Sie sich einen 3D-Drucker zugelegt? DER STANDARD/Pichler

Während die Nutzung eines 3D-Druckers für einige lediglich ein etwas nerdiges Hobby ist und das Gerät ab und zu für Spielereien verwendet wird oder nach ein paar Versuchen wieder in der Ecke verstaubt, sieht das in manchen Fällen anders aus. Denn vor allem spezielle Ersatzteile können mithilfe des 3D-Druckers sehr einfach, kostengünstig und schnell selbst produziert werden, wie auch "Markus H." berichtet:

Auch "God_of_the_Wind" weiß, wie nützlich so ein Gerät zu Hause sein kann:

Aus welchen Gründen haben Sie einen 3D-Drucker?

Was haben Sie damit schon alles produziert? Welches Modell haben Sie sich gekauft und können Sie es weiterempfehlen? Finden Sie 3D-Drucker nützlich oder lediglich ein teureres Spielzeug? Tauschen Sie sich im Forum aus und teilen Ihre Tipps! (mawa, 9.11.2023)