Der Gastronom kündigte in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken eine "persönliche Erklärung" an. Das Ganze war ein Marketinggag für ein Koch-Abo-Service

Sepp Schellhorn: Gastronom, Politiker – und cleverer Vermarkter seiner selbst. Robert NewaldRobert Newald Photographie

Der Ton der Ankündigung in seinem Whatsapp-Channel ist staatstragend, die Gestik präsidial. Der Gastronom und Politiker, der sich 2021 aus der Politik zurückgezogen hatte, vor kurzem aber eine Rückkehr eben dorthin angekündigt hat, weiß sich bekanntermaßen öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Auf X (ehemals Twitter) folgen ihm mehr als 26.000 Profile, auf Instagram 261.000 Accounts. Dort hatte Schellhorn am 7. November eine "persönliche Erklärung" für den "8. November um 11 Uhr" angekündigt. Kommentar dazu: "Teilts gern in eurer Story. #seppwasmachstdu #allesneu #ankündigung." Die Reaktionen auf Instagram und X? In den Kommentaren wurde über sein angekündigtes Politcomeback spekuliert, andere vermuteten ein kulinarisches Projekt.

Nun ist klar, dass Schellhorn die Aufmerksamkeit nutzt, um ein Geschäftsmodell als "Gastro-Influencer" zu starten. Er bietet einen Koch-Abo-Service an. In dem am Mittwoch veröffentlichten, selbstironischen zweiminütigen Video gibt er bekannt, dass es einen Weg gebe, wie er sich um Probleme wie die Pandemie, soziale Ungleichheit, Klima, Krieg kümmern könne. Nachsatz: Diesen neuen Weg bestreite er mit Rezepten, genauer "zehn Reseppten zur Schräglage der Gesellschaft".

Rezept "Hirn ohne Ei"

10 ReSEPPte zur Schräglage der Gesellschaft - nun auch als Videos!

Sepp, was machst du?

Wie die "zehn Reseppte" aussehen? Dass er Politiker ist, beweisen die Sujets: Da gibt es gleich zum Einstieg einen "Kleinen Braunen", garniert mit einer Illustration, die Herbert Kickl mit einer Tasse in der Hand zeigt. Das Rezept für "Hirn ohne Ei" (jenes mit Ei ist ein Klassiker auf der Speisekarte in Schellhorns Seehof im Salzburger Goldegg) ist noch heftiger: Rammstein-Frontmann Till Lindemann fliegt das Hirn weg, kommentiert ist diese "Resepptseite" mit: "Und Till und seine Freunde. Polarisieren wie Sau halt. Deswegen auch Hirn vom Schwein. Kalbshirn ist zu wertvoll. Und auch kein Ei, das arme Ei hat es sich nicht verdient."

So geht es weiter, bis zur Extrawurstsemmel mit Essiggurkerl. Die bleibe über, wenn man die Arbeitszeiten verkürze, weil die Mitarbeiter dann weniger Geld zur Verfügung hätten, damit bliebe nur mehr das Semmerl leistbar.

Die kostenlos downloadbaren Rezepte waren jedoch nur der Anfang: Auf seiner Homepage seppschellhorn.at bietet sich Schellhorn auch als Privatkoch an, der für zu Hause gebucht werden kann, ein "Seppshop" ist angekündigt und ein besonderes Package: Für 199 Euro wird "Sepp. Next Level" offeriert, damit könne man regelmäßig live beim Kochen zusehen, Videos zu den zehn "Reseppten" erhalten sowie Schellhorn als Gastrokritiker erleben: Er würde in seine Lieblingsrestaurants in Europa reisen und darüber berichten.

Alles in allem kommt dies doch etwas überraschend, aber nachdem das Paket mit "nur für kurze Zeit" angekündigt wird, könnte es ja ein Projekt bis zum Wiedereinstieg in den Wahlkampf sein, damit Schellhorn nicht langweilig wird: Denn ab Anfang Dezember soll nun – nach mehreren Ankündigungen – wirklich Sohn Felix übernehmen. (ped, feld, 8.11.2023)