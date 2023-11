Aktuelle Zahlen für Österreich zeigen, dass im Vorjahr Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich 31,5 Jahre alt waren. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 betrug das Durchschnittsalter noch 29 Jahre. Frauen, die mit über 35 oder 40 Jahren erstmals Mutter werden, sind keine Seltenheit mehr. Dies kann durchaus positiv erlebt werden: Ist man bereits etwas älter, wenn man erstmals Mutter oder auch Vater wird – wobei letzteres ja rein biologisch überhaupt bis ins hohe Alter möglich ist –, kann dies dazu führen, entspannter an die Elternschaft heranzugehen. Man steht vielleicht ganz anders im Leben als in jungen Jahren, hat mehr Lebenserfahrung, möglichweise mehr Stabilität und finanzielle Sicherheit erlangt. Man kommt in vielen Fällen auch nicht mehr so leicht aus der Ruhe.

Späte Elternschaft: Einige Challenges

Doch die spätere Elternschaft kann auch Herausforderungen mit sich bringen. Man ist eventuell weniger belastbar als in jungen Jahren, auch körperlich schon weniger fit und kommt schnell außer Atem, wenn man mit dem Nachwuchs spielt. Vielleicht macht man sich mehr Sorgen als andere, weil die Leichtigkeit und das Unbekümmerte einem abhandengekommen sind. Auch hat man mit Müttern und Vätern aus dem Freundeskreis der Kinder, die wesentlich jünger sind, vielleicht kaum Anknüpfungspunkte. Für die Kinder kann es ebenfalls Irritationen mit sich bringen, ältere Eltern zu haben. Vielleicht stellen Gleichaltrige neugierige Fragen und halten einen Elternteil für Großmutter oder Großvater, was zu peinlichen Situationen führen kann. Und auch der schwierigen Situation, seine Eltern zu verlieren, muss man sich in diesem Fall bereits früher im Leben stellen als andere.

Wie haben Sie das erlebt?

Wie haben Sie das erlebt?

Sind Sie selbst erst spät Mutter oder Vater geworden – und wie ist es Ihnen dabei gegangen? In welchen Situationen hat sich Ihr fortgeschrittenes Alter bemerkbar gemacht – vielleicht auch zum Vorteil? Oder haben Sie selbst Eltern, die bei Ihrer Geburt bereits älter waren, und haben dadurch als Kind andere Erfahrungen gemacht als Gleichaltrige mit jüngeren Müttern und Vätern? Erzählen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 8.11.2023)