Das Unternehmen bietet ab 10. Dezember täglich je eine Zugverbindung von und nach Wien an. In Vorarlberg werden elf Haltestellen angefahren

Einzelfahrkarten nach Wien-Westbahnhof sind ab 23,99 Euro erhältlich. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Bregenz – Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember fährt das Bahnunternehmen Westbahn erstmals von und nach Vorarlberg. Ein Zug fährt täglich um 5.10 Uhr ab Bregenz nach Wien-Westbahnhof (Ankunft 12.52 Uhr), einer um 15.08 ab Wien-Westbahnhof nach Bregenz (Ankunft 22.47 Uhr). Elf Haltestellen in Vorarlberg werden angefahren, teilten Westbahn und der Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) am Mittwoch mit. Vorarlberger Verbundtickets gelten auch für die Westbahn.

Die Züge halten in Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Altach, Götzis, Rankweil, Feldkirch, Frastanz, Nenzing, Bludenz und Langen am Arlberg, es gibt somit zusätzliche Möglichkeiten, aus Vorarlberg ohne Umstieg nach Wien zu fahren. Eingesetzt werden mit sechsteiligen Doppelstock-Kiss-3-Zügen des Schweizer Herstellers Stadler die modernsten Garnituren der Westbahn. Sie haben 506 Sitzplätze in drei Klassen mit Steckdosen bei jedem Sitz und Fahrradstellplätze. Nach Plänen der Westbahn soll in einem Jahr noch eine Tagesrandverbindung von Wien nach Vorarlberg und retour dazukommen.

Vorarlberger Verbundtickets gültig

"Das bis Bregenz erweiterte Angebot der Westbahn bringt der Vorarlberger Bevölkerung zusätzliche Verbindungen und vor allem mehr Zustiegsmöglichkeiten auf dem Weg nach Wien und retour. Damit wird die Qualität des öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg noch einmal deutlich verbessert", erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Auch Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) zeigte sich sehr erfreut. Mit der Westbahn werde eine noch bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr ermöglicht. "Durch die Streckenerweiterung bis Vorarlberg bindet die Westbahn nun alle Bundesländer entlang der Weststrecke in ihr nationales Mobilitätsangebot ein", sagte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. Auch für das Tiroler Oberland ergeben sich durch die neue Verbindung Änderungen: Telfs erhält eine umsteigefreie Direktverbindung nach Wien.

Alle Tickets, die im Verbundraum Vorarlberg gültig sind, gelten auch für die Fahrt mit der Westbahn. Entsprechende Verträge werden laut VVV gerade finalisiert, eine Grundsatzeinigung zwischen Westbahn und Verkehrsverbund besteht. Einzelfahrkarten nach Wien sind zum Angebotspreis ab 23,99 Euro erhältlich. Die Sitzplatzreservierung ist kostenlos. Am Samstag, 25. November, ist die Bevölkerung zu kostenlosen "Kennenlernfahrten" zwischen Bregenz und Feldkirch eingeladen. (APA, 8.11.2023)