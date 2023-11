Sithara Pathirana und Claudius Schulze leiten das Projekt. Sie wollen "mit den Mitteln der Kunst und der Kraft der transdisziplinären Vernetzung systemische, ganzheitliche Ansätze herausarbeiten". Mafalda Rako

Ab 5. April 2024 findet die erste "Klima-Biennale Wien" statt. Für 100 Tage soll quer durch die Bundeshauptstadt ein buntes Programm rund um Kunst und Ökologie geboten werden. Ziel sei es, gemeinsame Antworten auf die Klimakrise zu finden und neue Ideen für eine lebenswerte Zukunft auf den Weg zu bringen, heißt es in einer Aussendung. Die "Klima-Biennale Wien" ist eine Initiative der Stadt Wien, beteiligt sind die Ressorts Klima, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.

Als Leiterinnen fungieren Sithara Pathirana und Claudius Schulze. Die beiden bereiten das Programm vor, mit dem zur Teilhabe am Dialog über künftige gesellschaftliche Entwicklungen eingeladen werden soll. "Unsere Vision für die Klima-Biennale ist, mit den Mitteln der Kunst und der Kraft der transdisziplinären Vernetzung systemische, ganzheitliche Ansätze herauszuarbeiten, um das ökologische Gleichgewicht in Einklang mit Wirtschaft und Wohlstand zu bringen. Der Klimawandel ist Realität. Nun geht es darum, eine lebenswerte Zukunft zu erhalten – und zwar für alle", wurden Pathirana und Schulze zitiert.

Kunsthaus Wien als Biennale-Zentrale

Das detaillierte Programm soll im Jänner vorgestellt werden. Fest steht aber bereits das Kunsthaus Wien als Biennale-Zentrale. Dort wird etwa die Gruppenausstellung "Into the Woods" zum Thema Ökosystem Wald zu sehen sein. Auch findet dort der erste Wiener Klimagipfel statt, der "mit interaktiven Formaten neue Wege der Wissensvermittlung geht", hieß es dazu. Das Kunsthaus Wien werde damit zur "Bühne, um gemeinsam über die nachhaltige Gestaltung unseres Planeten nachzudenken", so Kunsthaus-Wien-Direktorin Gerlinde Riedl.

Ein Festivalareal entsteht am ehemaligen Nordwestbahnhofgelände. Dort sind große thematische Ausstellungen und Experimentierfelder für städtisches Zusammenleben geplant. Im Zentrum stehen etwa Themen wie umweltfreundliche Architektur oder auch bewusster Konsum. Als Highlight wird die Gruppenausstellung "Songs for the Changing Seasons" genannt.

Verschiedene Projekträume

Aber auch an anderen Orten soll die "Klima-Biennale Wien" ihre Zelte aufschlagen. So präsentieren Künstler im Ausstellungsprojekt "Immediate Matters" in verschiedenen Projekträumen Wiens, die über einen Call ermittelt werden, ihre Arbeiten. Auch mit dem Foto-Arsenal Wien, dem Weltmuseum Wien, dem Mak und der Künstlerhaus-Vereinigung wird kooperiert. Partner des Festivals sind zudem etwa das Belvedere 21, das Haus der Geschichte Österreich oder auch die Wiener Festwochen und die Vienna Design Week.

"Kunst und Kultur haben das Potenzial und die aufklärerische Kraft, dringliche Fragen und Probleme unserer Zeit – allen voran die drängende Klimakrise – für andere nachvollziehbar, sinnlich und jenseits klassischer Wissenschaftsformate zu gestalten", erklärte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) die Verquickung von Kunst und Klima bei der Biennale. (APA, 8.11.2023)