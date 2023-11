Hamburger Polizeibeamte gehen derzeit den Hinweisen in einer Stadtteilschule in Blankenese nach. imago images/Michael Kristen

In der Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese in der Frahmstraße wird derzeit in einem Großeinsatz der Polizei eine "Bedrohungslage" überprüft, berichtete die Polizei auf X, vormals Twitter. Die "Bild"-Zeitung berichtete, dass eine Lehrerin von zwei Schülern im Schulgebäude bedroht worden sei. Einer von ihnen soll mit einer schwarzen Pistole bewaffnet sein, so die "Bild"-Zeitung weiter. Diese Informationen wurden noch nicht bestätigt.

Beamte haben laut Polizei bereits die Schule betreten und überprüfen die Hinweise. Laut "Bild" seien die mutmaßlichen Täter im Schulgebäude gesehen worden. Erste Schülerinnen und Schüler wurden bereits aus der Schule evakuiert, schreibt die Hamburger Polizei weiter auf "X". Der Stadtteil wurde großräumig abgeriegelt. Die Polizei appellierte an Verkehrsteilnehmenden, das Gebiet rund um die Schule weitläufig zu umfahren.

Weitere Details folgen. (red, 8.11.2023)