"Schauplatz"-Reporterin Nora Zoglauer berichtet über umstrittene Immobilienprojekte an Seen in Kärnten – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Seit Jahren dokumentiert ORF-"Schauplatz"-Journalistin Nora Zoglauer windige Immobilienprojekte an den schönsten Plätzen Österreichs. Ob in den Alpen, im Salzkammergut oder an heimischen Seen: In vielen Orten ist der Unmut über dieses Betongold groß. Zoglauer ist mittlerweile für viele Bürgerinnen und Bürger Anlaufstelle, wenn es darum geht zu zeigen, wie heimische Grünflächen oder Seegrundstücke an Immobilienspekulanten verkauft werden und so das Wohnen für die einheimische Bevölkerung immer teurer wird.

In ihrer aktuellen ORF-"Schauplatz"-Reportage ist sie in Kärnten unterwegs und hat sich für ihre Reportage "Betongold am See" – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 – aktuelle Bauvorhaben dort angeschaut und mit Investoren, Bürgermeisterinnen und Bürgern gesprochen.

ORF-Reporterin Nora Zoglauer mit den Anrainer in Millstatt. Sie protestieren gegen die Vital Resort, die hier im Grünen gebaut werden sollen. Foto: ORF

Am Kärntner Millstätter See soll ein besonders luxuriöses Projekt realisiert werden, an einem steilen Hang wurde ein Wald gerodet, das geplante Luxusprojekt wird im Internet beworben, Vital Resorts in Millstatt soll es heißen. Die Kommunikation der Gemeinde sei nicht transparent verlaufen, kritisieren Bewohner. Und man befürchtet, dass diese neuen Seeresidenzen vorwiegend der Geldanlage dienen und für besonders Reiche Zweitwohnsitze errichtet werden, die dann nur kurze Zeit im Jahr bewohnt werden.

Rendering der Vital Resorts in Millstatt, das Projekt wurde mittlerweile abgelehnt. Foto: ORF

Eine Rechtsanwältin erklärt das Projekt: Seniorensedenz plus Vier-Sterne-Hotel plus Wellnessbereich plus Mitarbeiterwohnungen plus Wohnbereich. Das Projekt wirbt mit Nachhaltigkeit und begrünten Dächern. Es sei ein "Vorzeigeprojekt". Nachbarn sehen das Projekt auch aufgrund der Größe kritisch. "Die schönsten Baugründe kriegen immer die Spekulanten", sagt eine Anwohnerin. Der Bürgermeister habe gesagt, dass hier nicht gebaut werde. Die Menschen hier wollen, dass das Grünland bleibt und nicht umgewidmet wird. Der Bürgermeister sei für "touristische Betten" jederzeit offen. Das derzeitige Projekt habe keine Chance auf Realisierung, sagt er.

Einheimische könnten sich das Leben hier nicht mehr leisten, sie ziehen an die Peripherie, die Orte verwaisen zusehends, auch die Volksschule wurde vor ein paar Jahren geschlossen. In Seeboden am Millstätter See soll ein weiteres Luxusprojekt entstehen, auch hohe Türme sind da geplant. "Eintauchen und wohlfühlen", wirbt der Investor. Mehrere Millionen Euro kostet hier eine Wohnung, via Willhaben werden sie bereits verkauft. Das Projekt sei bereits abgesegnet, demnächst soll mit dem Bau begonnen werden.

Aber nicht nur am Millstätter See, auch am Klopeiner See ist ein Großprojekt in Planung, 23,2 Millionen Euro will hier ein Investor Orasch hineinpumpen. Über das Projekt wissen die Menschen vor Ort wenig. Unstimmigkeiten gibt es hier auch um um eine geplante Therme, der Bürgermeister sieht darin die Zukunft des Tourismus, seine Rolle in diesem Projekt ist umstritten. Zoglauer erzählt auch von dem letzten öffentlich zugänglichen Grund, hier steht heute eine Luxuswohnanlage, die 2020 um 1,25 Millionen Euro verkauft wurde, um Geld für die geplante Therme zu erwerben, so Zoglauer.

Letztes Naturschutzgebiet in Pörtschach: Hier im Buberlemoos soll eine künstliche Lagune entstehen und drumherum Häuser errichtet werden. Foto: ORF

Nora Zoglauer ist auch unterwegs rund um den Ossiacher See, in Sattendorf gibt es jetzt Luxusappartements anstelle der Gasthäuser oder des Metzgers von früher. Geblieben sei nur die Polizeistation, erzählt ein Bewohner. Gegenüber in Ossiach wurde eine Fläche mit direkten Seezugang um 4,7 Millionen Euro verkauft. Zusagen, dort in ein Hotelprojekt zu investieren, seien nicht eingehalten worden. Eine Rückabwicklung sei nicht möglich.

Am Wörthersee wird schon in der zweiten und dritten Reihe gebaut, fast ausschließlich Zweitwohnsitze. Und dort gibt es auch ein geschütztes Moor. Doch dieses sogenannte Buberlemoos in Pörtschach sei in Gefahr, befürchten Bewohnerinnen und Bewohner. An der Stelle des geschützten Moors soll eine künstliche Lagune entstehen und so der Wörthersee vergrößert werden.

Hinter dem gemeindeeigenen Seegrundstück am Keutschacher Seeentsteht gerade ein Luxusprojekt . Foto: ORF

Aber nicht nur an den großen Kärntner Seen sorgen Immobilienprojekte für Wirbel und Unmut, jetzt entdecken die Investoren auch kleine, noch unberührte Seen. Am Keutschacher See protestiert eine Bürgerinitiative gegen die Schließung des Strandbads, sie glaubt, dass das Areal ein Badestrand für Luxuswohnungen werden soll. (Astrid Ebenführer, 9.11.2023)