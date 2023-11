Den "Football Manager 2024" gibt es für alle erdenklichen Plattformen, die Kritiken sind durchwegs positiv – und das, obwohl er grafisch an eine Mischung aus Outlook und SAP erinnert. Was macht den Reiz solcher Spiele aus?

Das ist freilich nicht Rapid, wie auch Laien an der Farbe der Trikots unschwer erkennen können. Aber beim "Football Manager 2024" stehen eben etliche Teams zur Auswahl. Sega

Alexander Wrabetz gratuliert mir zum neuen Job und freut sich, dass ich dabei bin. Ich habe eigentlich keine Ahnung vom Kicken und muss daher kurz googeln: Ach ja, der ehemalige ORF-Chef ist ja nun der Präsident von Rapid Wien. Also von jenem Verein, den ich mir im "Football Manager 2023" zum Verwalten ausgesucht habe. Ab sofort spiele ich, dass ich anderen das Spielen beibringe, also der neue Trainer der grünen Hütteldorfer bin. Der virtuelle Wrabetz bietet mir sogleich an, mich in weitere Mailverteiler aufzunehmen und Meetings zu organisieren, unter anderem eine Pressekonferenz. Kein Problem, wir sind ja beide vom Fach.

Top-Bewertungen für "Football Manager 2024"

Der "Football Manager 2024" ist seit 6. November neben Windows-PCs und Macs auch für die aktuellen Playstation- und Xbox-Konsolen sowie für die Nintendo Switch und in einer abgespeckten Version sogar für Smartphones verfügbar. Für Letztere ist man Partnerschaften mit Netflix und Apple eingegangen: Wer also ein Abo beim Videostreamingdienst oder eines bei Apple Arcade hat, der kann die Touch-Version des Spiels ohne zusätzliche Kosten spielen. Für PC- und Konsolenspieler ist der "Football Manager 2024" in Microsofts Game Pass inkludiert. Regulär kostet die PC- oder Konsolen-Version des ab drei Jahren freigegebenen Spiels 59,99 Euro.

Football Manager 2024 | Official Launch Trailer | #FM24

Football Manager

Die Fachpresse ist vom mittlerweile 20. Teil der Fußballmanagement-Simulation äußerst angetan. So sammelt die PC-Version des "Football Manager 2024" auf der Plattform Metacritic im Schnitt 83 von 100 möglichen Punkten, basierend auf 28 Rezensionen in diversen Fachmedien.

Betont wird in den Rezensionen, dass das aktuelle Spiel dem Vorgänger zwar oberflächlich ähnlich sehe, es aber diverse Verbesserungen am Gameplay gibt, neue Ideen hinzugefügt wurden und die Trainer mehr Handlungsspielraum haben. Mit einer kompletten Überarbeitung dürfe man dann kommendes Jahr rechnen.

Football Manager 2024 | New Features Wrap-Up | #FM24

Football Manager

Der STANDARD hat leider keinen ausführlichen Test durchführen, die PC- und Mobile-Version aber zumindest für einen Abend anspielen können.

Ein E-Mail- und Meetingsimulator

Tatsächlich fühlt sich der "Football Manager 2024" die meiste Zeit über wie ein E-Mail- und Meetingsimulator an und erinnert somit an den beruflichen Alltag auch anderer in Bürojobs tätigen Menschen, die nicht unbedingt Berührungspunkte mit dem Spitzensport haben. Die meiste Zeit des Spiels verbringt man in der eigenen Inbox und beschließt, wie man auf die erhaltenen E-Mails reagiert.

Dazu gehören etwa Presseclippings, laut denen die Fußballwelt verwundert auf die Ernennung eines noch eher unerfahrenen Trainers zum neuen Coach des Wiener Klubs reagiert. Immerhin, so heißt es, geht für Mey ein Traum in Erfüllung, weil er einen seiner Lieblingsklubs trainiert. Das ist kein Zufall: Neben dem Aussehen des eigenen Avatars kann man auch den Lieblingsverein, das Geburtsdatum und andere wichtige Details angeben.

Die Grafik des gesamten Spiels kann mit gutem Gewissen als "funktional" bezeichnet werden, Tonausgabe gibt es nur während der eigentlichen Fußballspiele, Hintergrundmusik gibt es gar nicht.

Schwierige Gespräche

Manche der E-Mails führen direkt in Meetings wie die zuvor erwähnte Antritts-PK, bei der ich mich den Fragen der Fachpresse stellen muss. Hier stehen immer mehrere Antworten zur Auswahl, die in verschiedene Kategorien – positiv, negativ oder überzeugend – und mit Körpersprache – lächeln, Arme ausbreiten und Ähnliches – untermauert werden können.

Sichtbar sind diese Gesten nicht, alles spielt sich im Kopf ab. Sprachausgabe gibt es auch keine. Wer nicht gerne liest, der ist beim "Football Manager 2024" fehl am Platz.

Soziale Dynamik

Ergänzend zur PK gibt es dann noch Meetings mit dem Team oder bilaterale Gespräche mit einzelnen Spielern, die etwa unzufrieden sind oder deren Vertrag ausläuft. Dies ist wiederum der Punkt, an dem das Spiel wettmacht, was es durch mangelnde Grafik und fehlende Sprachausgabe verliert: Die sozialen Gefüge sind äußerst komplex und werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst.

Auf grafischer Ebene fühlt sich der "Football Manager 2024" meist wie eine Mischung aus Outlook und SAP an. Screenshot

So habe ich etwa an einer Stelle eine Information zur Teamformation rasch weggeklickt, nur um gleich darauf ein klärendes Gespräch mit dem Mannschaftskapitän führen zu müssen, weil er sich übergangen fühlt. Gleich darauf schreibt mich ein findiger Journalist an, wie der aktuelle Status mit dem besagten Spieler sei, und als ich keinen Kommentar abgebe, wird mir im darauffolgenden Artikel vorgeworfen, ich sei verschlossen und unkooperativ.

Autsch. So fühlt sich das also an.

Und natürlich ist auch der Transfermarkt ein essenzieller Teil des Games: Spieler wollen den Verein wegen eines besseren Angebots verlassen und müssen mit Geld und Karriereoptionen zum Bleiben überredet werden, gleichzeitig werden neue Spieler am internationalen Markt eingekauft – halt mit jenem Geld, das der virtuelle Wrabetz mir zur Verfügung stellt.

Diese und auch andere meiner Aktivitäten werden auch von den Fans auf Social Media kommentiert: So fragen sich manche, warum ich mich überhaupt nach einem neuen Torwart umsehe, während andere gleich zu Beginn schreiben, dass sie sich "mit Mey überhaupt nicht auf die neue Saison freuen können". Darüber kann man im Spiel freilich schmunzeln, im echten Leben können solche Worte sehr verletzend sein.

Auf dem Spielfeld

Hinzu kommen diverse andere Funktionen und Statistiken, die man im Lauf des Spiels abrufen kann, wie etwa diverse Spielerstatistiken und die Fan-Demografie, in der sich von Familien bis zu Ultras so gut wie alles findet. Aber der wahre Reiz am Fußball ist natürlich der Fußball selbst.

Und so kann vor Spielen die Formation ebenso wie der Spielstil gewählt werden, gezeigt wird unter anderem die Stimmungs- und Motivationslage jedes einzelnen Teammitglieds. Zudem kann vor dem Spiel noch mal eine Motivationsrede in der Kabine gehalten werden, bevor es raus auf den Rasen geht.

Menschliche Bankrotterklärung

Während des Spiels wiederum werden Highlights gezeigt, die grafisch an längst vergangene Zeiten der "Fifa"-Serie erinnern, auf spielerischer Ebene aber Spaß machen: Dem ganzen Team oder einzelnen Spieler können motivierende Worte zugerufen sowie zwischendurch die Taktik geändert werden.

Auch auf dem Spielfeld ist der "Football Manager 2024" kein grafisches Highlight. Screenshot

Das funktioniert im Test beim ersten Spiel gegen Hertha BSC noch gut, durch einen zuerst offensiven und dann defensiven Spielstil gewinnen wir knapp 2:1. Im folgenden Spiel gegen Brügge werden wir hingegen 2:0 vernichtet, wodurch mir in Kombination mit allen vorherigen Gesprächen in der Kabine der Kragen platzt: Ich pfeffere eine Wasserflasche durch den Raum und schnauze das Team an, dass diese Leistung nicht akzeptabel sei.

Das sieht man natürlich nicht als Animation, aber durch diese menschliche Bankrotterklärung sinkt die Motivation aller Spieler in den Keller. Egal, wie die Saison nun noch verläuft, einen "Great place to work"-Award wird der Verein unter meiner Führung nicht mehr gewinnen. Ich habe Rapid Wien an die Wand gefahren.

Abgespeckte mobile Version

Bevor wir zum Fazit schreiten, nun wie versprochen noch ein paar Worte zur mobilen Version, die wie bereits erwähnt in gleich zwei Abomodellen enthalten ist – getestet wurde hier jene aus dem gängigen Netflix-Abo.

Hat man in der PC-Version Vereine aus der ganzen Welt zur Verfügung, so findet sich Österreich leider nicht in der mobilen Version. Wer hier spielt, der muss sich also zum Beispiel für ein deutsches oder belgisches – Brügge! – Team entscheiden. Dieses Jahr steht auch Japan zur Auswahl. Deutlich weniger Gestaltungsspielraum gibt es auch beim Trainerprofil, anders als in der PC-Version kann hier kein Lieblingsverein angegeben werden.

Football Manager 2024 Mobile Preview | Out from Nov 6 | #FM24Mobile

Football Manager

Bei den Matches per se können auch hier Taktik und Formation festgelegt werden, allerdings mit deutlich weniger Gestaltungsspielraum: In der Kabine kann man sich nicht mit spezifischen Aussagen blamieren, sondern bloß eine grobe Richtung für die Ansprache festlegen.

Die grafische Darstellung des Spiels per se ist schließlich selbst für ein Mobile-Game im Jahr 2023 eine regelrechte Farce: Statt animierter Spieler sieht man hier bloß nummerierte Punkte, die sich über einen grünen Rasen bewegen.

Screenshot

Dies scheint allerdings nur auf die mobile Version im Netflix-Abo zuzutreffen, wie zumindest ein weiterer Trailer suggeriert. Demnach dürfte es in der Version von Apple Arcade während der Matches auch animierte Spieler geben.

Football Manager 2024 Touch Preview | Out from Nov 6 | Apple Arcade

Football Manager

Fazit: Technisch mau, spielerisch schlau

Es gibt viele Gründe, den "Football Manager" auch in in diesem Jahr zu ignorieren. So gewinnt das Spiel auf grafischer Ebene sicher keine Preise, von Sound kann abseits der eigentlichen Spiele sowieso keine Rede sein. Es gibt keine Sprachausgabe und kaum Animationen, wodurch sich viele aufreibende Diskussionen im Kopf des Spielers anstatt auf dem Bildschirm abspielen.

Kompensiert wird dies jedoch durch ein äußerst vielfältiges und komplexes Spielprinzip, bei dem man die Finanzen ebenso wie die Performance des Teams und das Wohlbefinden der einzelnen Spieler im Blick haben muss und das soziale Gefüge durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.

Ich gestehe, dass ich während des kurzen Anspielens aufgrund der Entwicklungen im Team und der Interaktion mit den Medien ein paarmal breit grinsen musste – und das, obwohl ich mich eigentlich gar nicht für Fußball interessiere. Anzeichen genug, den Fans der Spielereihe auch in diesem Jahr eine klare Empfehlung auszusprechen. (Stefan Mey, 8.11.2023)