Die Frau konnte am Dienstagmorgen Hilfe holen. IMAGO/Panthermedia

Wien – Ein 33-jähriger Wiener soll am späten Montagabend auf seine Lebensgefährtin eingeprügelt und sie in der Wohnung in der Donaustadt in ein Zimmer gesperrt haben. Die 39-Jährige konnte am nächsten Tag aus dem Haus flüchten und Hilfe holen, nachdem sich der Mann schlafen gelegt hatte. Der Verdächtige wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt in der Wohnung festgenommen. Gegen ihn wurden auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. (APA, 8.11.2023)