Diesmal – am 25. November – soll es tatsächlich das allerletzte "Wetten, dass..?" mit Entertainer Thomas Gottschalk sein – wie schon vor einem Jahr in Offenburg. Gottschalk wäre gerne vom ZDF gefragt worden, ob er nicht doch weitermachen will, sagt er "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo im Interview zum Abschied. Und Gottschalk denkt mit Blick auf den ihn beängstigenden Zulauf zur AfD laut darüber nach, ob nicht "mehr 'Wetten, dass..?'" Deutschland befrieden könnte.

"Bundespräsident" Gottschalk

Thomas Gottschalk im Himbeer-Leo-Anzug in seinem vorletzten "Wetten, dass..?" – das schon recht klar zum Alterswerk zu rechnen war. IMAGO/STAR-MEDIA

22 Prozent AfD-Sympathisanten und -Sympathisantinnen laut Umfragen machen Gottschalk Angst, erklärt er im "Zeit"-Interview – "aber nicht so, dass ich schlotternd durch die Gegend gehe". Was könnte man tun, um Deutschland zu befrieden? Gottschalk: "Tja, mehr 'Wetten, dass..?' vielleicht? Ich habe mit meinen Samstagabenden niemanden klüger oder besser gemacht, aber ich habe Menschen entkrampft – und es geschafft, dass Enkel und Großväter zusammen auf dem gleichen Sofa saßen, wie sie es heute nicht mehr tun."

Er sehe sich als "Bundespräsident" eines friedfertigen, zufriedenen Deutschlands, als Präsident der deutschen Mitte. Nachsatz: "Aber bitte nicht wiederwählen."

"'Wetten, dass..?' nie ernst genommen"

Gottschalk sieht öffentlich-rechtliche Unterhaltung am Ende: "Ich bin der Meinung, 'Wetten, dass..?' ist gute öffentlich-rechtliche Unterhaltung. Aber es ist nicht so, dass das ZDF mir jetzt hinterherläuft und sagt, um Gottes willen, du kannst dich doch noch nicht verabschieden. Wenn das passiert wäre, hätte ich vielleicht gesagt: Also gut, dann mache ich noch eine Sendung."

Sein bekanntestes Format beschreibt Gottschalk selbst nicht sonderlich freundlich: "Ich habe 'Wetten, dass..?' nie ernst genommen, den Unsinn der Wetten durchaus gesehen – wenn sich Menschen Klopömpel auf die Brust geworfen haben. Und wenn mir jemand gesagt hat: Gottschalk, wir wollen mit dir ein Quiz machen, habe ich geantwortet: Versuchen wir das mal, ist eh egal. Meine Einschätzung war immer: Ich bin ein Gesichtsvermieter."

"Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf."

Gottschalk bemüht sich nach eigenem Bekunden um Correctness, aber: "Sie sehen ja, wie mir das misslingt. Ich ergreife da auch ein bisschen die Flucht bei 'Wetten, dass..?': Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf."

Bohlens Scheuklappen

Nach dem ersten Ende von Gottschalks Wettsendung im ZDF – nach einem schweren Unfall – wechselte er zum privaten RTL in die Jury von "Supertalent". Und täuschte sich in deren Protagonist Dieter Bohlen: "Ich dachte, mit der freundlichen Michelle (Hunziker) auf der rechten und mir auf der linken Seite werden wir den Bohlen schon einnorden. Aber das war ein Denkfehler: Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht." Über Bohlen sagt er noch: "Er lässt auch nicht zu, dass ein Gag von jemand anderem als von ihm selbst kommt." (Harald Fidler, 8.11.2023)