Der Verteidiger trifft als erster Spieler über 40 in der Champions League - weil er es seiner Mutter versprochen hatte

Beweist, dass man mit 40 Jahren immer noch topfit sein kann: Pepe. REUTERS/PEDRO NUNES

Porto/Köln - Nach seinem Torrekord in der Champions League wurde der sonst so harte Pepe ganz weich. "Heute ist ein besonderer Tag für mich, denn meine Mutter hat Geburtstag", sagte der Oldie des FC Porto und schickte Grüße in die Heimat Brasilien: "Ich habe ihr gesagt, dass ich versuche, ein Tor zu erzielen. Schließlich habe ich meine Eltern lange nicht mehr gesehen."

Mama Rosilene jubelte also mit, als Pepe am späten Dienstag Geschichte schrieb: Beim 2:0 gegen Royal Antwerpen traf ihr Sohn als erster Spieler über 40 in der Königsklasse - Landesmeister-Pokal inklusive. Mit exakt 40 Jahren und 254 Tagen löste er Francesco Totti als ältesten Torschützen ab, die italienische Legende war 2014 mit 38 Jahren und 59 Tagen geradezu jung.

Entsprechend stolz war Pepe, der als Teenager Brasilien verlassen und in Portugal eine neue Heimat gefunden hatte. "In meinem Alter auf diesem Niveau zu spielen, ist das Ergebnis von Arbeit, Opferbereitschaft und Leidenschaft", sagte der beinharte Verteidiger. Porto-Trainer Sergio Conceicao nannte ihn gar den "engagiertesten Spieler, mit dem ich je gearbeitet habe".

Genug hat Pepe indes noch nicht. Der älteste Feldspieler der Champions League ist er ebenfalls schon, zu Torhüter Marco Ballotta als ältestem Königsklassen-Profi überhaupt (43 Jahre, 253 Tage) fehlen ihm aber noch ein paar Tage. Wie viele genau, wird Pepe sicher ausrechnen können, schließlich heißt er mit richtigem Namen Kepler, benannt nach dem deutschen Mathematiker, Physiker und Astronom. Schönen Gruß an Rosilene! (sid, 8.11.2023)