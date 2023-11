Teamchef Chris O'Shea startet mit Österreichs großen Töchtern in die EM-Quali: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien - Mit den Auswärtsspielen gegen die Niederlande am Donnerstag (19.30 Uhr/ORF Sport +) und Spanien am Sonntag (13.00) starten Österreichs Basketballerinnen in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025. Die ÖBV-Frauen sind krasse Außenseiter in der Gruppe A, in die auch Kroatien gelost worden ist.

Während Auftaktgegner Niederlande auch nicht zu den großen Nationen im Frauenbasketball zählt und 1989 letztmals bei einer Endrunde dabei gewesen ist, wartet drei Tage nach dem Auftritt in Amsterdam eine wahre Großmacht auf das Team von Coach Chris O'Shea. Auf Teneriffa geht es gegen Spanien, die Weltranglistenvierten haben bei drei der vergangenen sechs Europameisterschaften Gold und zuletzt 2023 Silber geholt.

An der Qualifikation für das Turnier in zwei Jahren - weitere Spieltermine sind der 7. und 10. November 2024 sowie 6. und 9. Februar 2025 - nehmen 32 Nationen in acht Vierergruppen teil. Zwölf Teams lösen die Tickets für die Endrunde. Die Ausrichter Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien sind automatisch qualifiziert. Österreichs Basketballerinnen haben sieben Mal an Europameisterschaften teilgenommen, zuletzt 1972. (APA, 8.11.2023)