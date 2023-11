Das Matterhorn harrt der Dinge, die sich am kommenden Wochenende abspielen werden. AP

Ein Jahr nach der geplanten Premiere soll es klappen. Waren die Speedrennen auf der "Gran Becca" (im lokalen italienischen Dialekt: der große Gipfel) in Zermatt-Cervinia vergangene Saison noch wegen Schneemangels abgesagt worden, so haben die Veranstalter diesmal grünes Licht für die Abfahrten am Theodulgletscher in unmittelbarer Nähe des Matterhorns gegeben. Am Samstag und Sonntag soll – zwei Wochen später als noch 2022 – je eine grenzüberschreitende Männerabfahrt (jeweils 11.30 Uhr, live ORF 1) mit dem Start in der Schweiz und dem Ziel in Italien steigen, ehe eine Woche danach die Frauen mit selbigem Programm an die Reihe kommen.

Wenn denn das Wetter mitspielt. Die Prognosen für die Hochgebirgsbolzerei verheißen nichts Gutes, stellen Wolken, Regen, Schnee und Wind in Aussicht. Was das für die Raserei in dünner Luft zwischen dem Start in 3.720 Meter Höhe und dem Ziel auf 2.835 Metern bedeuten kann, ist kein Lercherl. Fis-Renndirektor Markus Waldner prophezeite – ahnend, wie heikel es werden kann –, dass man in dieser Höhe zu dieser Jahreszeit mit allem rechnen müsse. Immerhin ist heuer im Gegensatz zum vergangenen Jahr genug Schnee vorhanden, diesmal auch im unteren Streckenabschnitt, sodass man auf die von zwei auf fünf Schneedepots aufgestockten Reserven gar nicht im befürchteten Maß zurückgreifen musste.

Empörung wegen Baggerarbeiten

Für Empörung im Vorfeld sorgten Baggerarbeiten, wie schon zuletzt am Rettenbachferner in Sölden. Am Theodulgletscher sollen sie teils ohne Genehmigung durchgeführt worden sein. Umweltorganisationen hegten den Verdacht, dass auch außerhalb des zugelassenen Bereichs Arbeiten stattgefunden hätten. Die Behörden im Schweizer Kanton Wallis reagierten prompt und ordneten eine Einstellung der Bauarbeiten in jenem Bereich an. Das lokale Organisationskomitee versprach, entsprechende Anpassungen vorzunehmen, ohne dass die Streckenführung beeinträchtigt werde.

Generelle Kritik an Rennen auf Gletschern und den damit einhergehenden Eingriffen in die Natur äußerten zuletzt der Österreichische Alpenverein, die Naturfreunde, Greenpeace und der WWF. Auch der Glaziologe Matthias Huss reiht sich in diese Liste ein: "Im Hochgebirge finden wir normalerweise unberührte Natur vor, und hier haben wir Bauarbeiten auf über 3.000 Metern. Für den Gletscher ist es sicher nicht gut. Er verliert lokal an Masse, da, wo gearbeitet wird", sagte der Züricher Professor im Schweizer Sender SRF. Huss gibt wie viele Kritiker des angesichts des Klimawandels relativ frühen Saisonstarts zu bedenken, dass man sich überlegen solle, ob derartige Rennen im November stattfinden müssen und nicht im Winter ausgetragen werden können, wenn genug Schnee auf den Gletschern liege und die Pistenpräparierung einfacher sei.

Uneinigkeit über Konsequenzen

Ob der Skibetrieb und der damit verbundene technische Aufwand das Abtauen der Gletscher beschleunigen, darüber sind sich Wissenschafterinnen und Wissenschafter uneinig. Während manche behaupten, dass dem so sei, sehen andere das Gletscherskifahren für die Existenz der Gletscher nicht als lebensbedrohlich an. So sagte der Gebirgsforscher Wolfgang Gurgiser von der Universität Innsbruck in einem Beitrag auf Servus TV am Montag, dass der alpine Skisport "auf die direkte Schmelze" der Gletscher "keinen Einfluss" habe.

Ursula Bittner von Greenpeace Österreich prangert an, dass der internationale Skiverband Fis den Weltcup durchboxen wolle. Die Baggerarbeiten in Sölden und Zermatt hätten nichts mit nachhaltigem Wintersport zu tun. "Die Fis muss endlich echte Klimaschutzmaßnahmen setzen, anstatt die Natur zu zerstören", sagt sie. Ein diesbezügliches Umdenken fordert auch immer wieder ÖSV-Läufer Julian Schütter mit der Initiative "Protect Our Winters" (POW), die bereits Anfang des Jahres eine von mehr als 500 Athletinnen und Athleten aus dem Wintersportbereich unterzeichnete Petition an die Fis übermittelt hat. Die Forderungen von POW an die Fis, sich gemeinsam für den Schutz des Klimas zu engagieren, bei allen Maßnahmen Transparenz walten zu lassen und sich von der durch etwaiges Greenwashing erzielten Klimapositivität zu verabschieden, wurden jedoch nicht angenommen.

Alles im grünen Bereich?

Der Zermatter OK-Chef Franz Julen sieht zwar auch die Gletscher im Wallis leiden und sagt, er wolle den Klimawandel auch nicht leugnen, aber er glaubt, dass die Gletscher durch den Eingriff des Menschen profitieren. "Wo wir für den Skisport präparieren, ist der Gletscher durch den Schnee und dank höherer Reflexion besser vor dem Rückgang geschützt", sagte der Präsident der Zermatter Bergbahnen, der 1984 als Betreuer und Manager seinen Bruder Max zu Gold im Riesentorlauf bei Olympia in Sarajevo führte, im Schweizer Radio. Positiv sei auch, dass die "Gran Becca" nach den Rennen für "Speedathleten aus aller Welt" einen Monat lang als Trainingszentrum genutzt werden könne.

Die Macher der Rennen heften sich "Nachhaltigkeit und den respektvollen und schonenden Umgang mit der Natur" auf ihre Fahnen. In Zermatt gibt es keine Autos, lediglich mit Strom betriebene Busse und Taxis. Man betont, dass die Pisten größtenteils bereits davor für den touristischen Skilauf genutzt und keine Bäume gefällt wurden und dass die Beschneiung mit Schmelzwasser betrieben werde.

Das Projekt "Gran Becca" wurde bereits 2019 von lokalen Touristikern publik gemacht, als noch Gian Franco Kasper an der Spitze der Fis stand. Nach dessen Tod im Herbst 2021 wurde es fixiert und von Kaspers Nachfolger Johan Eliasch zur Prestigeangelegenheit erhoben. Kein Wunder, blickt doch neben mehreren Viertausendern vor allem das imposante Matterhorn (4.478 m) als wohl bekanntestes Wahrzeichen der Schweiz quasi auf die Rennstrecke. Entworfen wurde die über vier Kilometer lange und 935 Höhenmeter überwindende Piste, die Höchstgeschwindigkeiten von rund 135 km/h zulässt, von Abfahrtsolympiasieger Didier Défago. Wenn es die äußeren Bedingungen denn erlauben, sollen vom Ziel aus rund zwei Drittel der Strecke zu sehen sein.

Striedinger schnell

Am Mittwoch beim ersten Training zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Schnellster der noch wenig aussagekräftigen Testfahrten war Otmar Striedinger in 2:05,93 Minuten, allerdings wurde seine Zeit wie auch jene zahlreicher anderer Abfahrer annulliert, weil sie nicht alle Tore regulär passierten. Die Stars der Szene hielten sich allesamt noch zurück. Wegen der Windanfälligkeit war der Start auf 3.720 Meter herabgesetzt und die Strecke damit verkürzt worden.

"Ich war mit der Nummer zwei ein bisschen ein Testpilot, habe nicht so viele Infos gehabt von der Strecke", sagte der Kärntner. "Es ist sicherlich eine sehr coole Strecke zum Anfangen, mit den Klassikern zwar nicht zu vergleichen, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich jeder, mit dem man so redet, begeistert."(Thomas Hirner, APA, 8.11.2023)