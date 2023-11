Jeder Mensch hinterlässt wohl oder übel Spuren im Netz. Das Internet vergisst bekanntlich nichts – und Dinge, die jemand vielleicht schon vor Jahren gemacht oder geteilt hat, sind nicht selten mit ein wenig Aufwand leicht herauszufinden. Steht einem das erste Date mit jemandem bevor, mit dem man vielleicht nur über eine Online-Dating-Plattform Kontakt aufgenommen hat, kann der Reiz groß sein, sich vor dem Treffen zu informieren, mit wem man es denn da genau zu tun bekommt.

Vorm Date über jemanden recherchieren: Machen Sie das? Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Was Suchmaschinen verraten

Einmal versuchsweise den Namen der anderen Person in eine Suchmaschine einzugeben kann reizvoll sein und eine gewisse Neugier befriedigen. Beispielsweise darüber, in welchem Arbeitsbereich er oder sie sich in den letzten Jahren so betätigt hat oder in welchen Clubs oder Vereinen er oder sie sich in der Freizeit engagiert hat. Ist die Person auf Social Media aktiv, kann man vielleicht den Tweets, Instagram-Posts und Co manches entnehmen – sei es über die Interessen, die politische Orientierung oder die Familie von jemandem. Nicht alles, was man tun kann, muss man freilich tun: Vielleicht findet man es ja auch unpassend, der anderen Person auf diese Art gewissermaßen nachzuspionieren, und will sich lieber von Angesicht zu Angesicht erzählen lassen, was der oder die andere von sich preisgeben möchte. Umgekehrt kann es auch irritierend bis gruselig sein, wenn man bei einem Date über Persönliches plaudert und das Gegenüber zu verstehen gibt, vieles davon ohnehin schon zu wissen, weil es das online schon über einen gelesen oder entdeckt habe.

Wie ist das bei Ihnen?

Möchten Sie so viel wie möglich schon vor einem Blind Date über die andere Person in Erfahrung bringen? Oder legen Sie mehr Wert darauf, zu erleben, wie sich jemand selbst präsentiert? Googeln Sie vielleicht erst nach einem Treffen nach? Und waren Sie schon einmal in der Situation, dass der oder die andere sich über Sie schon im Netz informiert hatte? Posten Sie Ihre Erlebnisse im Forum! (Daniela Herger, 17.11.2023)