Signa Benko gibt Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz ab

Immobilieninvestor René Benko gibt den Vorsitz im Beirat der Signa-Holding an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz ab. Das teilte die Signa am Mittwoch in einer Aussendung mit. Unklar ist, ob Benko auch – wie im Vorfeld kolportiert – seine Stimmrechte treuhändisch an Geiwitz überträgt