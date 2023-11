Es soll nach Hendl schmecken. Das ist die Antwort auf die Frage, die sich wohl alle stellen. Trockenem Hendlfleisch, um genauer zu sein. Vielleicht ist da das Überwindungsniveau etwas niedriger, möchte man die Schlangenpizza des Fastfood-Unternehmens Pizza Hut probieren.

Man müsste aber auch nach Hongkong fliegen, denn nur dort verkauft Pizza Hut die für hiesige Gefilde seltsam anmutende Pizzakreation. Eh okay, wir haben die Pizza Hawaii mit Ananas, in China gibt man eben Schlange auf die Pizza. Für den exotischen Belag hat man sich vom Schlangeneintopf inspirieren lassen, einem klassischen südchinesischen Gericht für die kalte Jahreszeit. Daher auch der Name "Snake Soup Pizza".

Pizza Hawaii auf Chinesisch. Foto: Pizza Hut

Schmeckt nach Huhn und Fisch

Die Zutaten des winterlichen Traditionsgerichts spiegeln sich auf der Pizza wider: Neben den Schlangenstücken ist der Teig mit schwarzen Pilzen und getrocknetem chinesischem Schinken belegt. Dekoriert ist das Ganze mit Blättern der Kaffirlimette und Chrysanthemen-Blüten, das Auge isst ja mit. Als Basis dient keine Tomatensauce, sondern eine Crème aus Seeohren (auch Abalonen genannt) – dabei handelt es sich um Meeresschnecken. Indo-chinesische Rattenschlangen und Gelbgebänderte Kraits sind jene Schlangenarten, die für das Fleisch verarbeitet werden.

Erste Tester sind von dem italienisch-chinesischen Fusion-Food begeistert, wie CNN berichtet. Nach Huhn, Fisch und Meeresfrüchten soll die Pizza schmecken. Für den südostasiatischen Raum ist es nichts Ungewöhnliches, Schlangen zu verspeisen. Dem Fleisch der Kriechtiere wird nämlich eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Unter anderem soll es das Hautbild verbessern und den Körper wärmen. Dementsprechend bewirbt Pizza Hut seine Kreation auch damit, dass sie den "Blutkreislauf anregt". Bis 22. November wird der kulinarische Marketing-Stunt noch in den Filialen in Hongkong und Südchina erhältlich sein. (rec, 9.11.2023)