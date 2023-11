Die Ergebnisse einer aktuellen Studie mögen so manch einen Kenner oder eine Kennerin der traditionellen heimische Küche erstaunen: 51 Prozent der 7.500 Befragten aus zehn Ländern gaben demnach an, im vergangenen Jahr weniger Fleisch gegessen zu haben. Mit fünf Prozent, die sich rein pflanzlich ernähren, ist Österreich sogar Spitzenreiter, belegt die von der NGO Proveg in Auftrag gegebene Studie zu pflanzenbasierter Ernährung.

Wie häufig kochen Sie Gerichte mit Fleisch? APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Viele Alternativen

Als Hauptmotiv werden in der Erhebung gesundheitliche Gründe genannt. Doch auch das seit einigen Jahren wachsende Angebot an Fleischalternativen, also vegetarischen oder pflanzlich basierten Ersatzprodukten, trägt seinen Teil dazu bei. Ebenso kann die in den vergangenen Jahren gewachsene Aufmerksamkeit den Klimawandel oder das Tierwohl betreffend für einige ein Beweggrund sein, auf Fleisch zu verzichten oder den Konsum zumindest zu reduzieren.

Wie ist das bei Ihnen?

Essen Sie überhaupt noch Fleisch? Oder haben Sie Ihren Fleischkonsum in letzter Zeit reduziert? Aus welchen Gründen entscheiden Sie sich, kaum oder gar kein Fleisch zu essen? Oder hat sich Ihre Ernährung dahingehend nicht wirklich verändert? Wie häufig essen Sie dann fleischhaltige Gerichte und Fleischprodukte? Berichten Sie im Forum! (mawa, 17.11.2023)