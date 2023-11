Klimaschutzministerin Gewessler war als mögliche Spitzenkandidatin für die EU-Wahl gehandelt worden. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Grünen haben ihren für 16. Dezember geplanten Bundeskongress abgesagt. Das berichtete zuerst der "Kurier", der auf ein internes Mail der Partei verweist. Ein Folgetermin sei noch nicht fixiert, offenbar peile man den Februar an. Mehrere Grüne haben dem STANDARD die Verschiebung des Bundeskongresses bereits bestätigt.

Der Beschluss, den Bundeskongress abzusagen und zu verschieben, fiel im Bundesvorstand am Freitag. Offizielle Begründung dafür gibt es noch keine. Intern heißt es, dass Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die als Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl vorgesehen gewesen sei, einen überraschenden Rückzug gemacht habe.

Bei dem Kongress hätte eine Liste für die EU-Wahl im Juni festgelegt werden sollen. Die hinteren Plätze sind eigentlich schon fix, jetzt fehlt noch der Spitzenplatz. Noch kursieren keine Namen bei den Grünen, lediglich Gerüchte. Das zeigt aber die Misere bei der Listenerstellung auf. Als mögliche Alternative zu Gewessler war zuletzt etwa die aktuelle Delegationsleiterin Monika Vana genannt worden. Die Parteiführung hat die Hoffnung, Gewessler doch noch zu einer Kandidatur bewegen zu können, aber noch nicht aufgegeben.

Back-up für Platzen der Koalition

Aus grünen Parteikreisen ist noch eine andere Erklärung als die EU-Liste zu hören. Der 16. Dezember sei auch als eine Art Absicherung festgelegt worden, sollte die Koalition mit der ÖVP an den unlängst abgeschlossenen Budgetverhandlungen zerbrechen. In diesem Szenario hätten die Grünen rasch eine Liste für eine vorgezogene Nationalratswahl zusammenstellen müssen, daher sei bereits vorsorglich ein Termin für einen Bundeskongress fixiert worden. Doch es kam anders: Türkis-Grün hielt, der Termin am 16. Dezember wurde nun nicht unbedingt gebraucht.

Angesichts dieser Ausgangslage habe man sich nun entschieden, den Kongress an einem Termin im Februar abzuhalten, wenn mit mehr medialer Aufmerksamkeit zu rechnen sei als kurz vor Weihnachten. Früh genug vor der Europawahl sei das allemal. (red, 8.11.2023)