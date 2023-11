Die Western-Serie erzählt die Geschichte des ersten afroamerikanischen Deputy U.S. Marshal westlich des Mississippi

In der Sklaverei aufgewachsen, als Schwarzer in das Heer der Konföderierten eingezogen, geflüchtet, von Indianern beschützt und schließlich als erster afroamerikanischer Deputy U.S. Marshal westlich des Mississippi engagiert: Die wahre Geschichte von Bass Reeves, Inspiration für unzählige Legenden, erschien für eine Adaption als Serie geradezu prädestiniert.

David Oyelowo als Gesetzeshüter Bass Reeves. Foto: Parmount

Ein erster Versuch ist jetzt mit wöchentlich zwei von insgesamt acht Folgen auf Paramount+ gestartet: Lawmen: Bass Reeves geht mit einem blutspritzenden Schlachtgemetzel gleich einmal in die Vollen. Natürlich wird auf die Liebe und auch auf sonst nichts vergessen. Die Macher der Serie konnten sich dafür bei den ersten beiden Bänden einer umfangreichen Trilogie von Sidney Thompson bedienen.

Schnell erscheint es einem allerdings so, als hätte KI ein Drehbuch für alle Geschmäcker ausgespuckt. Alles wird häppchenweise serviert, nie kommt so etwas wie ein eigener Rhythmus auf. Stattdessen Musik, die auf- und abschwillt, aber so gut wie nie loslässt – eine Bankrotterklärung filmischen Erzählens.

Das ist schade, nicht nur wegen der Geschichte, die es natürlich verdient erzählt zu werden, sondern auch wegen der Darsteller. Die sind nämlich von David Oyelowo, der schon in Selma als Martin Luther King Jr. beeindruckte, in der Titelrolle bis zu Dennis Quaid und Donald Sutherland in Nebenrollen wirklich großartig. (Karl Gedlicka, 9.11.2023)