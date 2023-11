Es war nur eine Frage der Zeit, aber nun können sich auch Spieler der Block-Sandbox "Minecraft" eine essenzielle Frage stellen: Dunkle Seite oder helle Seite? Mit "Path of the Jedi" hat das Game nämlich einen neuen offiziellen "Star Wars"-DLC erhalten.

Geboten werden sollen allerlei frische Inhalte. So gibt es etwa "Macht"-Fertigkeiten, die im Kampf hilfreich sind oder mit denen sich Gegenstände aus der Ferne bewegen lassen. Die Jedi-Superkräfte kommen auch zum Einsatz, um allerlei Rätsel zu lösen.

Minecraft Star Wars Path of the Jedi

Minecraft

Nicht fehlen dürfen auch Lichtschwertduelle gegen Computergegner oder andere Spieler. In einem Trailer zu sehen sind auch farblich anpassbare Droiden im Stile von R2-D2, über deren konkreten Nutzen sich das Video aber ausschweigt.

Eine Mission mit Meister Yoda

Alleine oder mit Freunden soll man die Galaxie erkunden können. Wer Tatooine und andere bekannte Schauplätze der Filmsaga besuchen möchte, kann dies also tun.

Auf den Reisen trifft man auch auf allerlei alte Gesichter, Meister Yoda etwa. Spielerinnen und Spieler schickt er auf eine Spezialmission, bei der sie die Geheimnisse eines unerforschten Planeten entdecken.

"Path of the Jedi" steht im Minecraft-Store um 1.510 Minecoins zur Verfügung, was aktuell rund 9,43 Euro (errechnet anhand des Paketpreises von 9,99 Euro für 1.600 Minecoins) entspricht. (red, 8.11.2023)