Der Herbst oder vielmehr Spätsommer hat sich heuer besonders lange gehalten. Langsam wird es winterlich, auch in Schruns in Vorarlberg. Skibegeisterte warten schon hart darauf. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

In den Skidestinationen laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison auf Hochtouren. Seilbahner, Hoteliers und Hüttenwirte haben die wichtigsten Positionen längst besetzt bzw. sind dabei, noch fehlendes Personal zu rekrutieren. Langsam sinken auch die Temperaturen auf ein der Jahreszeit entsprechendes Niveau. Einem guten Saisonverlauf sollte nichts im Wege stehen.

Ein paar Unwägbarkeiten gibt es dennoch. Die haben zum einen mit dem Schnee zu tun, ob und wann er in ausreichendem Maße kommt; in den Skihochburgen wird bei tiefen Temperaturen jedenfalls schon auf Teufel komm raus Schnee produziert, um im Fall des Falles auf der sicheren Seite zu sein.

Starker Preisanstieg

Ein weiteres Fragezeichen ist, ob bei den durchgeführten Preiserhöhungen nicht übertrieben worden ist. Im Vergleich zum vorigen Winter sind die Preise für Skipass, Après Ski und Logis im Schnitt um nochmals zehn bis 15 Prozent gestiegen. Mit Einsparungen insbesondere bei Nebenausgaben wird gerechnet.

Die Seilbahnwirtschaft hat heuer rund 400 Millionen Euro in neue Aufstiegsanlagen und Beschneiung investiert. Das sei im Vergleich zu vor Corona, als Jahr für Jahr zwischen 650 und 700 Millionen Euro investiert wurden, zwar deutlich weniger, habe aber nichts damit zu tun, dass man an das Produkt nicht mehr glaube. "Investitionen haben einen Vorlauf. Den Corona-Knick schieben wir noch vor uns her", sagt Franz Hörl, oberster Seilbahner in der Wirtschaftskammer Österreich.

Skifahren begeistert weiter

Faktum ist, dass Schnee noch immer das Hauptmotiv ist, warum Gäste den Winterurlaub in Österreich verbringen. Das geht aus der jüngsten Umfrage des Marktforschungsinstituts Manova im Auftrag der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Österreich hervor. Acht von zehn Befragten sagten weiters, Skifahren sei das Hauptvergnügen dabei.

Bemerkenswert: 40 Prozent der Begleitpersonen gaben an, dass sie gar nicht Ski fahren und in der Zeit, wo ihr Partner oder ihre Partnerin sich auf der Piste vergnügt, wandern, Wellness machen oder einer anderen Aktivität nachgehen.

Fast wie Vor-Corona

Manova hat für die Studie im September 2023 jeweils rund 1000 deklarierte Wintersportler und Wintersportlerinnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz online befragt. Darüber hinaus wurde auch noch anderes Datenmaterial herangezogen. Dabei zeigt sich Folgendes: Im vorigen Winter ist die Zahl der Nächtigungen in Österreichs Bergregionen, also ohne Städte wie Wien oder Graz, um 24 Prozent gegenüber dem vorhergehenden Winter gestiegen, gleichzeitig haben sich auch die Ersteintritte in die Skigebiete erhöht, aber schwächer, nur um 15 Prozent. Damit liegen die Übernachtungszahlen im Vergleich zum Durchschnitt der drei Winter vor Corona mit minus drei Prozent fast wieder auf diesem Niveau. Die Ersteintritte in die Skigebiete liegen hingegen um sieben Prozent zurück. Manova-Geschäftsführer Klaus Grabler führte dies bei der Präsentation der Studie auf die vergleichsweise schlechten Schneebedingungen im vorigen Winter zurück.

Zusatzangebote

Am Ausbau der Komplementärangebote zum Skifahren führe kein Weg vorbei, betonte Robert Seeber, Bundesspartenobmann der Tourismus und Freizeitwirtschaft. Angebote wie Wellness, Wandern, Kulinarik oder Kultur würden verstärkt auch von Leuten nachgefragt, für die Skifahren allein nicht alles sei, von Nichtskifahrern sowieso.

Mit 12,8 Milliarden Euro Bruttoumsatz sei der Wintertourismus ein gewichtiger Wohlstandsfaktor im Land. Knapp 17 Prozent davon erwirtschafteten im vorigen Winter allein die Seilbahnunternehmen; Unterkünfte und Gastronomie steuerten etwa die Hälfte bei, der Rest – rund 1,2 Milliarden Euro – entfiel auf den Handel.

Demographische Kurve

Etwas Kopfzerbrechen bereitet der Branche die demografische Entwicklung. Die Skifahrer und Skifahrerinnen werden alt und älter. Schon jetzt nehme die Zahl derer zu, die angeben, dass sie in zehn Jahren wohl nicht mehr Ski fahren, wegen körperlicher Beschwerden oder aus anderen Gründen.

Derzeit werden rund 1,6 Prozent der Ersteintritte pro Winter durch komplette Neuanfänger im Erwachsenenalter bestritten. Nun müsse man alle Hebel in Bewegung setzen, dass dieser Anteil zumindest nicht kleiner wird, sagen Touristiker.

(Günther Strobl, 8.11.2023)