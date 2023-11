Chefredakteur Patterer gibt Geschäftsführung der "Kleinen Zeitung" ab; Wuchteln schieben mit Krankl, Prohaska, Pariasek in "Willkommen Österreich"; Thomas Gottschalk empfiehlt mehr "Wetten, dass..?" gegen AfD-Zulauf; Mord und Mystery in ORF-Serie "Schnee"; "Dok 1" im Bunker

Analyse: Was die Geldnöte der Signa für ihre "Krone"-Anteile bedeuten - René Benkos Gruppe besitzt mittelbar fast ein Viertel der Anteile an "Krone" und "Kurier" – und hat eine teure Option auf 50 Prozent

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Neos: Matthias Strolz kündigt im STANDARD-Podcast Serienreif Politcomeback an - "Grund für den Ausstieg waren die Kinder, und die werden älter", sagt der Neos-Gründer. Einen Zeitplan habe er aber noch nicht – und auch keine Eile

Bestätigt: Chefredakteur Patterer gibt Geschäftsführung der "Kleinen Zeitung" ab - Chefredakteure sind bei der Styria-Zeitung zugleich Mitglieder der Geschäftsführung

Heute in ORF 1: Wohin im Katastrophenfall? Lisa Gadenstätter für "Dok 1" im Bunker - Eine "Dok 1"-Reportage über Luftschutzkeller, private Schutzräume und Orte, an denen die Regierung bei Angriffen untergebracht wird – am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF 1

TV-Tagebuch: Wuchteln schieben mit Krankl, Prohaska, Pariasek in "Willkommen Österreich" - Wann die beiden Fußballlegenden zum letzten Mal betrunken waren und warum die Tage in Jesolo nicht so schön waren

ORF-Serie "Schnee": Mord und Mystery in den Südtiroler Bergen - Brigitte Hobmeier bekommt es mit Geistern der Vergangenheit und Klimawandel zu tun. Ab kommendem Montag im ORF

TV-Show: Thomas Gottschalk empfiehlt mehr "Wetten, dass..?" gegen AfD-Zulauf - Gottschalk irrte, er könne Dieter Bohlen "einnorden". "Bevor ich nur noch Shitstorms erzeuge, weil ich Frauen ans Knie fasse, höre ich lieber auf"

Erscheinung: "Profil" kommt laut Manager Grasl noch einen Tag früher - "Kurier"-Magazin statt Sonntag künftig am Samstag im Handel und ab Freitagnachmittag als E-Paper

Preisverleihung: Goldene Medienlöwin an Alexandra Föderl-Schmid - Weitere Auszeichnungen gingen an das ORF-"Weltjournal" und eine Reportage über Abtreibung

Auszeichnung: Plan-Medienpreis für Kinderrechte an STANDARD-Journalist Gerald John - John erhält den dritten Preis für seinen Beitrag "Mit Covid ging das Licht aus". Platz eins geht an "Falter"-Journalist Lukas Matzinger

Kolumne von Hans Rauscher: Kritischer Journalismus unter Druck – damals und heute - Die Memoiren des ehemaligen "Profil"-Chefredakteurs Peter Michael Lingens

Switchlist: Robert Redford in "All Is Lost", Geschäftsmodell Apotheke, Ein halbes Leben, Menschen & Mächte: Alter Hass, neuer Wahn - TV-Hinweise für heute Abend.

