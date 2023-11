Giuseppe De Natale kennt sie alle in- und auswendig, die schwefeligen Fumarolen, die blubbernden Solfatare, die erloschenen Krater und vulkanischen Hügel der Campi Flegrei, wenige Kilometer westlich seiner Geburtsstadt Neapel. Und erst recht kennt er die vielen in den "brennenden Feldern" (so die Übersetzung der Ortsbezeichung) verteilten Messstationen, wo Temperatur, Konzentration von Gasen aus dem Erdinneren, seismische Aktivität und GPS-Daten erhoben und an das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) weitergeleitet werden.

Giuseppe De Natale, hier bei einem Interview, warnt vor drohender Gefahr für Neapel und Umgebung. Screenshot YouTube

Was der Forscher derzeit auf und unter den Phlegräischen Feldern sieht und misst, gefällt ihm gar nicht. Und noch weniger gefällt ihm, wie die Behörden mit der Gefahr durch den unterirdisch schlummernden Supervulkan umgehen. Im Oktober hatte De Natale den Präfekten von Neapel aufgefordert, wenigstens einen Teil des Vulkankessels evakuieren zu lassen. "Vor 40 Jahren, bei der letzten großen Krise, hat man ganz Pozzuoli evakuiert und Notunterkünfte für 40.000 Einwohner geschaffen, obwohl die Erdbeben damals weniger stark waren", schrieb De Natale auf Facebook. Zumindest bisher ist sein Appell aber auf taube Ohren gestoßen.

Einer der führenden Vulkanexperten

Der 1959 geborene De Natale ist weltweit einer der renommiertesten Vulkanexperten. Er hat in Neapel Geophysik studiert, in Paris sein Doktorat gemacht und als Professor an den Universitäten Neapel, Rom und Potenza Vulkanologie und Geophysik gelehrt. Ab 2014 leitete er für mehrere Jahre das Vesuv-Observatorium, das dem INGV angeschlossen und das älteste Vulkanforschungsinstitut der Welt ist. Am Vesuv und auf den Phlegräischen Feldern initiierte er zahlreiche Forschungsprojekte, die viel zum Verständnis des Vulkanismus beigetragen haben.

Er persönlich glaubt nicht, dass bei den Phlegräischen Feldern ein Ausbruch bevorsteht – schon gar nicht eine katastrophale Megaeruption wie vor 39.000 Jahren, die damals das Weltklima veränderte. Seine Forderung nach einer Teilevakuierung sieht er in erster Linie als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf neue, möglicherweise noch stärkere Erdbeben. Allerdings weiß De Natale selbst am besten, dass sich Ausbrüche nur schlecht vorhersehen lassen. "Die Zuverlässigkeit solcher Prognosen ist sehr gering – etwa 30 Prozent, wenn es gutgeht", schrieb er in der Zeitschrift Natural Hazards and Earth System Sciences bereits 2020. (Dominik Straub aus Rom, 8.11.2023)