17.00 LIVE

Gedenkfeier anlässlich 85 Jahre November­pogrome 1938 Live aus dem Plenarsaal des Parlaments. Neben filmischen und musikalischen Darbietungen kommen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Amir Ohana, Präsident der Knesset, zu Wort. Lisa Gadenstätter bittet Zeitzeugen Benno Kern zum Gespräch. Bis 18.40, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Rechtsextreme in der Wikingerszene Bei einem Festival für Wikingerfans werden immer häufiger Hakenkreuze sowie andere rechte Symbole offen zur Schau gestellt. Bis 20.15, Arte

David Rousseau (Jean-Paul Rouve, li.) verbringt mit Major Louvetot (Guillaume Gouix) eine gemeinsame, eiskalte Nacht: "Polar Park", 20.15, Arte. Foto: Arte / Pascal Chantier

20.15 KRIMISERIE

Polar Park (4–6/6) Im kältesten Dorf Frankreichs passiert ein Mord. Der Schriftsteller David Rousseau bleibt bei der Suche nach einer Idee für ein neues Buch hängen. Katz-und-Maus-Spiel mit einigen netten Twin Peaks-Zitaten. Bis 23.00, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Betongold am See 25.000 Euro pro Quadratmeter – so viel zahlt man aktuell für eine Wohnung am Millstättersee in Kärnten. Schon bald soll hier ein besonders luxuriöses Projekt realisiert werden. Nora Zoglauer schaut sich das an. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen bei Dieter Bornemann: Benkos Kampf ums Unternehmen: Was bleibt von seinem Imperium? / Umstrittener Schatz: Wie es mit der Gasförderung beim Nationalpark weitergeht. / Strukturwandel im Weinbau: Immer mehr Produzenten setzten auf Bio und Export. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Maler Gottfried Helnwein und Kabarettist Lukas Resetarits sind die Gäste. Bis 0.05, ORF 2

23.35 SHOW

Reschke Fernsehen In der heutigen Ausgabe knöpft sich Anja Reschke den Bund der Steuerzahler vor. Die Truppe, die mit Schuldenuhr und Schwarzbuch den Eindruck erweckt, sich für alle Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, erscheint dadurch in einem ganz anderen Licht. Bis 22.05, ARD