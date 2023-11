Die "No List" von "Fodors" hat bereits Tradition. Jedes Jahr stellt das Reisemagazin Orte und Gegenden vor, die man getrost von der Bucket-List streichen kann. Dabei ist man sich bei "Fodors" der Ironie bewusst: Eigentlich will man ja Menschen zum Reisen animieren. Deshalb wird am Anfang gleich einmal klargestellt, dass die Liste nicht als Reisewarnung, gar als Diffamierung der vorgestellten Destinationen verstanden werden soll. Eher als Denkanstoß. Man findet vielmehr, dass die genannten Reiseziele eine Pause verdient haben, und schlüsselt drei Problemfelder auf, die den Eintrag in die unrühmliche "No List" rechtfertigen: Overtourism, Vermüllung, Wassermangel bzw. schlechte Wasserqualität. Alle drei Faktoren gehen tatsächlich aber Hand in Hand.

Overtourism

Venedig, Italien

Venedig war auch 2023 ein Hotspot des Overtourism. IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmei

Venedig wird seit Jahren von Overtourism geplagt und ist weiterhin nicht in der Lage, seine Probleme zu lösen, stellt man bei "Fodors" fest. Die neueste Methode zur Eindämmung von Besuchern, ein bescheidener Eintrittspreis, wird wahrscheinlich nicht als Abschreckung für Touristen wirken.

Athen, Griechenland

Touristenmassen vor der Akropolis. IMAGO/ANE Edition

Übermäßiger Tourismus und das Fehlen von nachhaltigen Bewirtschaftungsplänen führen zu Schäden an der Akropolis und zum Verlust traditioneller Lebensweisen in den umliegenden Stadtvierteln.

Fuji, Japan

Menschenschlangen beim Aufstieg auf den Fuji. AFP/MATHIAS CENA

Zum einen seien sich die Besucherinnen und Besucher der Risiken der Besteigung des Fuji nicht bewusst und brächten sich selbst in Gefahr, liest man. Zum anderen blieben Müllberge zurück, die von Freiwilligen beseitigt werden müssen, darunter auch mit Urin gefüllte Plastikflaschen.

Vermüllung

San Gabriel Mountains National Monument, USA

Besuchermassen, mangelnde Aufsicht und mangelndes Umweltbewusstsein setzen der Naturoase im Los Angeles County heftig zu. Der Status eines National Monument bedeute nichts, wenn es nicht mit Respekt behandelt werde, hält man bei "Fodors" bitter fest.

Halong-Bucht, Vietnam

Die Verwaltung der touristischen (Boots-)Aktivitäten in der Halong-Bucht und die wachsende Zahl von Fischern tragen zur Verschmutzung des Wassers durch Müll und Diesel bei. Versuche, die Verschmutzung einzudämmen, würden leicht umgangen und nur halbherzig durchgesetzt, heißt es. In einer Grundlagenstudie für das Jahr 2020 wurde geschätzt, dass in der Halong-Bucht jährlich 28.283 Tonnen Plastikmüll anfallen, von denen 5.272 Tonnen im Meer landen. Satte 34 Tonnen Gesamtmüll werden täglich durch touristische Aktivitäten produziert, was nicht nur das Erlebnis, sondern auch das empfindliche Ökosystem beeinträchtigt. Einst gab es 234 Arten von Korallenriffen in der Bucht, aber nur noch die Hälfte davon ist erhalten.

Atacama-Wüste, Chile

Berge von Altkleidern in der Atacama-Wüste. APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Chile vermarktet die Atacama-Wüste als eine seiner schönsten Naturschätze, aber das steht im Widerspruch zu der Art und Weise, wie das Land mit dem Umweltschutz in der Wüste umgeht. "Fodors" zeigt hier vor allem den negativen Einfluss von Fast Fashion auf. Chile ist nämlich Südamerikas größter Importeur von Altkleidern und nimmt jährlich 60.000 Tonnen unerwünschter Kleidungsstücke an, vor allem aus den USA, Europa und Asien. In der Hafenstadt Iquique, etwa 1.100 Meilen von Santiago entfernt, kaufen Kleiderhändler die Kleidungsstücke containerweise an. Da die chilenische Regierung die Deponierung von Textilien nicht erlaubt, sortieren die Händler die Teile aus, die sie weiterverkaufen können. Alles andere, bis zu 85 Prozent, wird auf einer Deponie in der Atacama-Wüste entsorgt, die so groß ist, dass sie von Satelliten aus dem Weltraum gesichtet wurde.

Mangelnde Wasserqualität

Lake Superior, USA

Der größte der Großen Seen bei Michigan habe sich nach der Zerstörung durch den jahrhundertelangen Pelzhandel, den Bergbau und die Abholzung im 19. Jahrhundert sowie die industrielle Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich erholt, erklärt "Fodors": "Die Bedrohung für den flächenmäßig größten Süßwassersee, der zehn Prozent des gesamten Süßwassers der Erde enthält, bleibt jedoch bestehen." Umweltverschmutzung ist nach wie vor ein Problem, die Erwärmung des Wassers führt zu Algenblüten, und Nationalparks und andere Naturgebiete erleben einen starken Anstieg des Tourismus, der die Umwelt und die örtlichen Gemeinden belastet.

Ganges, Indien

Der Ganges hat mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. AFP/DIBYANGSHU SARKAR

Der wichtigste Fluss Indiens ist mit Problemen wie einem geringen Wasserstand, Verschmutzung und der Gefährdung seiner Flussdelfine konfrontiert, die durch eine neue Luxus-Flusskreuzfahrtindustrie noch verschärft werden. Das Central Pollution Control Board berichtete im Juli, dass 46 Prozent der 603 indischen Flüsse verschmutzt sind, wobei der Ganges an der Spitze der Liste steht. Einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2015 zufolge werden täglich fast 800 Millionen Liter Abwasser in den Fluss geleitet, das meiste davon ungeklärt. Es wird dann von den Bewohnern der Städte und Dörfer an den Ufern des Ganges zur Bewässerung, zum Trinken und für andere Haushaltsarbeiten verwendet. Im Jänner wurden an mindestens 71 Prozent der Überwachungsstellen des Flusses Fäkalbakterien festgestellt.

Koh Samui, Thailand

Ein Urlaubsparadies stellt man sich anders vor: Plastikmüll im Meer vor Koh Samui. APA/AFP/MLADEN ANTONOV

Reisende lieben die schönen palmengesäumten Strände und die luxuriösen Resorts von Koh Samui. Allein im Juli dieses Jahres verzeichnete der Flughafen der Insel im Durchschnitt 74 Flüge pro Tag und mehr als 140.000 Passagiere. Dadurch wird die Wasserknappheit, unter der die Insel seit fast einem Jahr leidet, noch verstärkt. 70 Prozent der Wasservorräte, rechnet man bei "Fodors" vor, werden von Touristinnen und Touristen verbraucht. (max, 9.11.2023)