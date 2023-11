Die Jungbullen und Inter im Duell. IMAGO/Jonathan Moscrop

Salzburg - Salzburgs Nachwuchs-Fußballer bleiben in der Youth-League auf Kurs und haben nach vier von sechs Spielen im Kampf um den Aufstieg zumindest ins Play-off weiter gute Karten. Dank eines Treffers von Mohammad Sadeqi (76.) holten die Jungbullen am Mittwoch vor eigener Kulisse ein 1:1 (0:0) gegen Inter Mailand und verteidigten vor dem Abendspiel von Real Sociedad gegen Benfica Lissabon (18.45 Uhr) Platz eins in Gruppe D.

Die erste Hälfte brachte Vorteile für die Hausherren, die gleich nach Beginn - allerdings verfrüht - über ein Abseitstor von Benjamin Atiabou jubelten (2.). Die beste Möglichkeit ließ kurz vor der Pause Tim Paumgartner aus, dessen Direktabnahme aus rund acht Metern deutlich das Ziel verfehlte (44.).

Die Mailänder, trainiert vom ehemaligen rumänischen Teamspieler und Inter-Kicker Cristian Chivu und als Tabellendritter zum Punkten gezwungen, hatten hingegen nach Wiederbeginn mehr von der Partie. Amadou Sarr (67.) vergab aus Kurzdistanz aber die große Chance, Sadeqi stellte das Geschehen mit einem platzierten Schuss aus der zweiten Reihe auf den Kopf.

Inter drückte aber weiter und belohnte sich vier Minuten später dank Thomas Berenbruch mit dem Ausgleich. Im Finish ließ Salzburgs Adam Daghim die große Chance auf den Siegtreffer aus, er scheiterte am Inter-Goalie (86.). (APA, 8.11.2023)

UEFA Youth League - Gruppe D - 4. Runde:

Red Bull Salzburg - Inter Mailand 1:1 (0:0). Tore: Sadeqi (77.) bzw. Berenbruch (81.)

18.45 Uhr: Real Sociedad - Benfica Lissabon

Tabelle: Salzburg 8 Punkte/4 Spiele vor Benfica Lissabon 5/3, Inter Mailand 3/4 und Real Sociedad 1/3