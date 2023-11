Dominic Thiem hat quasi in jedem Bereich noch Steigerungspotenzial. AFP/DIMITAR DILKOFF

Hugo Humbert hat in Metz Dominic Thiems Tennissaison beendet. Der 30-jährige Niederösterreicher, einst die Nummer drei und 2020 Triumphator bei den US Open, hat das Achtelfinale des ATP-250-Turniers 6:7 (5), 6:4, 3:6 verloren. Das war natürlich keine Überraschung, der Franzose rangiert an 23. Stelle, Tendenz steigend. Thiem wird das Jahr um Platz 100 abschließen, das reicht immerhin, um im Jänner an den Australian Open teilnehmen zu können.

Wobei seine Ansprüche immer noch weit höher sind, allerdings weigert sich die Realität, diese zu erfüllen. Seit der Handgelenksverletzung im Juni 2021 ist Thiem nicht mehr in die Spur gekommen, er lebt auf dem Tennisplatz meist als Schatten seiner selbst. Er zog also Bilanz, sagte in Metz: "Es war ein toughes Match, aber echt in Ordnung." Natürlich sei die Niederlage bitter. "Aber ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, jetzt voll da zu sein, in den letzten Wochen gut erreicht." Kritiker könnten das so interpretieren: Es hat gereicht, um wenigstens nur knapp zu unterliegen.

Die Matchbilanz 2023 ist nicht erquicklich, 19 Siege, 24 Niederlagen. Weitere, durchaus interessante Zahlen: In 28 Tiebreaks wurde er 17 Mal Zweiter, das zeugt dann doch eher von mentaler Schwäche. Wurde es eng, gewann der andere. Ebenso bei den Breakbällen. Thiem nützte nur jeden dritten, seine Gegner waren produktiver.

Auf höchster Ebene, bei den vier Grand-Slam-Turnieren, hat nichts geklappt, ein einziger Erfolg in New York gegen den Kasachen Alexander Bublik. In Melbourne, Paris und Wimbledon war die erste Runde zugleich die letzte. Der am höchsten platzierte Spieler, den Thiem schlug, war Bublik auf Rang 27. Ganz unten auf der offenen "Schlimmer-geht-es-gar-nicht-Skala" stand der Name Stefano Travaglia. Der Italiener war die Nummer 260, als er Thiem in Perugia erniedrigte. Hamad Medjedovic (214.) siegte in Mauthausen.

Blaue Mauritius

Matches gegen Profis aus den Top Ten waren fast so rar wie eine Blaue Mauritius, dreimal Stefanos Tsitsipas, zweimal Holger Rune, je einmal Taylor Fritz und Andrej Rublew. Thiems Lebenspreisgeld beträgt 30 Millionen Dollar, 2023 kam eine dreiviertel Million dazu. Es blieb bei 17 Titeln.

Thiem ist durchaus selbstkritisch. Allerdings lehnt er Selbstzerstörung ab, er sucht nicht nur nach Haaren in der Suppe, sondern versucht, dass Positive hervorzukehren. Wobei die Grenze zu Schönrederei eine fließende ist. Das Ziel für das nächste Jahr sei klar: "Da will ich so die ganze Saison durchziehen, wie ich ab Kitzbühel gespielt habe. Dann wird es im Ranking auch hoffentlich nach oben gehen."

Den Finaleinzug Anfang August in Kitzbühel bezeichnete Thiem als sein persönliches Saisonhighlight, wobei das glatte 3:6, 1:6 im Endspiel gegen den Argentinier Sebastian Baez dann doch ein Tiefpunkt war. "Es waren ein paar gute Turniere dabei, ein paar gute Matches, aber schlussendlich viel zu wenig." Die erste Jahreshälfte bis Wimbledon sei zum Vergessen gewesen. "Da habe ich viel zu selten meine Leistung gebracht, das war richtig schlecht. Jetzt schaue ich, dass ich eine gute Vorbereitung spiele, um dann voll da zu sein vom ersten Turnier an." Thiem ist klar, dass die Zeit drängt. "Bringe ich 2024 nicht regelmäßig meine Leistung, schaut es düster aus. Aber ich bin mir sicher, ich habe es drauf."

Konkurrenten sprechen ihm Mut zu, Alexander Zverev sagte etwa während des Wiener Stadthallenturniers: "Er haut wieder auf den Ball drauf. Er muss in meinen Augen ein- oder zweimal richtig große Spieler schlagen, dann kann es schnell gehen. Er ist gut genug, um wieder nach oben zu kommen." Was oben bedeutet, sagte Zverev nicht. Dominic Thiem weiß es vermutlich auch nicht. Boris Becker gab sich kryptisch: "Ich bin überzeugt, dass er das Tennisspielen nicht verlernt hat und er nach wie vor in die Top Ten kommen könnte, wenn er bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, den er vorher dafür gezahlt hat. Was auch immer das war." (Christian Hackl, 9.11.2023)