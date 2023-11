Warum wirbt ein hochauflagiges TV-Magazin mit und für Klimaschutz? "Tele" widmet sich schon seit Jahren dem Anliegen in seinen Werbekampagnen und lässt Prominente erklären, warum es eines ist. Donnerstag erscheint das dem STANDARD beiliegende Fernseh-Supplement in einer Spezialausgabe und widmet sich auch redaktionell wieder dem Klimaschutz. Warum er und das Medium so aktiv in Sachen Klima sind, erklärt Geschäftsführer Hans Metzger auf Anfrage.

"Tele"-Spezialausgabe Klima. tele

"Wir erzeugen ziemlich viel CO2"

"Liegt doch nahe", sagt Hans Metzger und beginnt aufzuzählen: "Erstens sollte sich jede und jeder engagieren. Zweitens erzeugen wir ziemlich viel CO2 mit dem Druck unserer Hefte und müssen daher 'der Gesellschaft etwas zurückgeben'. Drittens haben wir eine mediale Möglichkeit, Dinge aufzuzeigen, zu kampagnisieren, und das wollen wir nützen. Viertens: So viele Prominente als Testimonials kann sich ein normales Unternehmen oder NGO nicht leisten – wir schon, weil das die Promis sind, die auch sonst immer im 'Tele' vorkommen. Fünftens hat mich einfach das Thema bei einer Tagung vor vier Jahren derart gepackt, dass ich mir dachte: Verdammt, warum hab ich das all die Jahre übersehen? Und die Gesellschafter von 'Tele' sind mitgegangen."

"Tele" liegt einer Vielzahl österreichischer Zeitungen bei. Der Verlag gehört den österreichischen Bundesländerverlagen: Die Styria-Gruppe ("Kleine Zeitung", "Die Presse") hält mehr als 36 Prozent der Anteile, die Wimmer-Holding der "Oberösterreichischen Nachrichten" gut 14,6 Prozent, die Russmedia-Gruppe mit "Vorarlberger Nachrichten" und "Neue Vorarlberger" rund 13 Prozent, die "Tiroler Tageszeitung" (Moser Holding) rund 12,4 Prozent, die "Salzburger Nachrichten" rund 12,4 Prozent, das Niederösterreichische Pressehaus ("NÖN", "BVZ") rund 11,3 Prozent.

In der aktuellen Spezialausgabe tauscht "Tele" sein Logo-Rot mit Grün, redaktionelle Beiträge und Tipps drehen sich um die Themen Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit und Klima. Anlässe bieten die Serienstarts von "Schnee" und "Wer wir sind". (red, 8.11.2023)