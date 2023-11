Reaktionen um CL-Spiel Red Bull Salzburg - Inter Mailand (0:1/via Sky und ServusTV):

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): "Der Moment ist bitter, weil wir gerade eine Niederlage analysieren. Die Jungs haben es sehr ordentlich gemacht, viel investiert, eigentlich wenig zugelassen und das gegen eine Top-Fünf-Mannschaft der Welt. Wir haben gesehen, dass diese Mannschaft aus Italien eine irrsinnige Reife mitbringt. Im Moment fühlt es sich richtig schmerzhaft an, weil wir so nahe dran waren, aber es ist ein Learning für uns alle. Wenn man sieht wie die Jungs in der Kabine enttäuscht sind, ist das nicht fein. Es ist Realität, dass wir den Elfer nicht bekommen haben, ich denke es war ein Kontakt da, aber in der Champions League fehlt uns da ein Stück weit auch ein wenig das Glück."

Alexander Schlager (Salzburg-Tormann): "Ich glaube, dass wir uns selber um den Punkt gebracht haben oder mehr. Wir investieren so viel, betreiben so viel Aufwand und belohnen uns nicht dafür. Wir haben eine richtig gute Partie gemacht, aber in der Phase wo wir das Gegentor kriegen, und auch schon davor, waren wir nicht mehr so konsequent, haben das Zentrum offen gelassen. Sie haben dann sofort reingespielt in die Räume. Schade, dass da nicht mehr gegangen ist. Man muss aber bedenken, dass wir gegen Inter gespielt haben, sicher eine der besten Mannschaften im Club-Fußball aktuell, von daher liegt die Latte hoch. Trotzdem wäre zweimal mehr möglich gewesen. Dass wir am Ende mit null Punkten dastehen, das tut weh."

Samson Baidoo (Salzburg-Verteidiger): "Nach so einer guten Leistung ist es wirklich unglücklich, schade und bitter. Es nimmt uns sehr mit, dass wir so verloren haben. Die ganze Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Es ist wichtig, dass wir gezeigt haben, dass wir mutig sind und vor einer Topmannschaft keine Angst haben."

Mads Bidstrup (Salzburg-Mittelfeldspieler)": Es ist wirklich hart im Moment. Wir haben alles gegeben. In der 85. Minute so einen Elfmeter zu bekommen, ist sehr hart."

Amar Dedic (Salzburg-Verteidiger): "Es fühlt sich ein bisschen nicht verdient an, es wäre mehr drinnen gewesen. Es wird jeder Fehler bestraft auf dem Niveau, es war ein klarer Elfmeter, da kann man nichts machen. Wir müssen es nehmen, wie es ist. Wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, gibt er für uns Elfmeter. Es ist traurig, aber Kopf hoch. Wir müssen einfach weitermachen, schauen, dass wir in Europa weiterspielen können."

Lautaro Martinez (Inter-Torschütze): "Ich bin sehr glücklich, weil die Gruppe schwierig war, aber wir haben einen guten Job gemacht und uns früh qualifiziert. Es war auch heute schwierig. Ich denke, wir haben uns den Sieg in der zweiten Hälfte verdient."

Yann Sommer (Inter-Tormann): "Es fühlt sich gut an, es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen wirklich guten Gegner. Wir haben nicht viele Räume gefunden, sie waren sehr aggressiv, deshalb sind wir sehr happy über das späte Tor und den Sieg. Am Schluss war die Chancenauswertung entscheidend, es ist im Moment unser Plus, dass wir wenig Chancen brauchen für ein Tor. Es ist unheimlich wichtig, zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase schon das Ticket für das Achtelfinale zu haben."

