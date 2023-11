Weltmeister Lautaro Martinez jubelte auch in Salzburg. AP/Petr David Josek

Salzburg - Das Achtelfinale der Champions League muss im Frühling ohne den FC Salzburg auskommen. Am Mittwochabend besiegelte die 0:1-Heimniederlage von Österreichs Serienmeister gegen Inter Mailand das CL-Aus, wie schon im Hinspiel in Mailand lautete das Resümee: Brav mitgespielt und wegen eines Elfmeters doch knapp verloren.

Das Stadion war anders als in der ersten Heim-Partie der Gruppenphase ausverkauft, was auch an einigen auffällig gut italienisch sprechenden Fans außerhalb des Gästesektors lag. Gerhard Struber stellte drei Österreicher in seine Startelf (Alexander Schlager, Samson Baidoo und Andreas Ulmer), Simone Inzaghi keinen. Immerhin zierte Marko Arnautovic erstmals seit seiner Ende September erlittenen Verletzung die Bank.

Entspannter Arbeitstag für Marko Arnautovic. APA/KRUGFOTO

Salzburg war für einen Verbleib in der Königsklasse dringend angehalten zu punkten. Die ersten fünf Minuten sahen in etwa aus, wie sich Laienzoologen den Balztanz zweier schüchterner Gürteltiere vorstellen: Salzburg hatte den Ball exklusiv, wagte Avancen aber nur äußerst zaghaft, während es sich die Gäste geduldig in ihrem Panzer bequem machten. Bei seltenem Mailänder Ballbesitz kam dagegen sofort das bekannte Salzburger Wespennest zum Einsatz.

Salzburg beginnt brav

So wurde ein Zufallsprodukt beim Ballgewinn fast zur Steilvorlage für Roko Simic, Inter-Goalie Yann Sommer war schneller. Den ersten Schuss gab Salzburg ab, Bidstrup hatte nach einem brasilianischen Ballhalte-Tänzchen von Luka Sucic an der Strafraumgrenze die Ehre – drüber (13.). Viel größer war die Chance zwei Minuten später, doch Oscar Gloukh spielte nach einem genial antizipierten Bidstrup-Ballgewinn im Drei-gegen-Zwei-Konter einen missratenen Pass. Inters Carlos Augusto riss Simic bei einem Eckball mindestens grenzwertig um, sowohl Schiedsrichter als auch VAR leugneten das (22.).

Minute 26: Ulmer schießt aus spitzem Winkel – Sommer pariert glänzend – und wird danach noch umgegrätscht. Gelb für Inters Yann Bisseck. Inters Konter waren Raritäten, aber nicht die der guten Sorte. Karim Konate versuchte von der Mittellinie umsonst sein Glück. Bisseck gab den ersten Schuss der Gäste ab, Schlager war noch wach (32.). Alessandro Bastoni wurde bei einem Freistoß sechs Meter vor dem Tor vergessen, er köpfelte überrascht vorbei (35.).

Inzaghis Elf attackierte nun höher, die Zeit des Gürteltiers war vorbei. Dementsprechend kürzer und konfuser gerieten Salzburgs Ballbesitzphasen. Konates abgerissene Flanke (41.) war nichts gegen Davide Frattesis Schuss vom Elferpunkt, der Richtung zweiter Rang abbog (42.). Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Inter vollendet braver

Schlager bewies sich bei einem wuchtigen Calhanoglu-Freistoß (52.), Gloukh rutschte der Ball nach einem Konter über den Rist (55.). Hier kickten zwei Tabellenführer auf Augenhöhe. Immer wieder verheizten Salzburgs Jungspunde mit Fehlentscheidungen eine Topchance: Simic wartete am Elferpunkt freistehend, Konate sah ihn nicht und schoss aus spitzem Winkel genau auf Sommer (58.). Inzaghi brachte Nicolo Barella und Lautaro Martinez von der Bank. Und Inter begann zu drücken.

Die Entscheidung: Schlager bog nach links ab, während Martinez vollstreckte. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Minute 73: Ein Eckball rutscht bis zur zweiten Stange, Marcus Thuram bringt die Frucht dort nicht im Tor unter. Minute 77: Kristjan Asllani schießt aus 20 Metern, Schlager hat den Ball im Nachfassen. 82.: Martinez köpfelt exzellent, Schlager hext das Kunstleder an die Latte. Minute 84: Barellas Schuss trifft Bistrups Arm – Elfmeter. Martinez verlädt Schlager, Salzburgs Lohn ist zerronnen. In Minute 94 vergab Martinez noch einen Sitzer, Salzburg wurde nicht mehr gefährlich.

Die Bullen zeigten Leidenschaft, versäumten es jedoch, sich zu belohnen. APA/KRUGFOTO

Da Real Sociedad gegen Benfica trotz eines verschossenen Elfers und zweier aberkannter Tore 3:1 gewann, hat Salzburg drei Punkte Vorsprung auf die Portugiesen. Am 29. November geht es in San Sebastian gegen Real Sociedad weiter. (Martin Schauhuber, 8.11.2023)

Champions-League, Gruppe D, 4. Runde:

Red Bull Salzburg - Inter Mailand 0:1. Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 30.071 (ausverkauft), SR Serdar Gözübüyük (NED)

Tor: 0:1 (85.) Lautaro Martinez (Hand-Elfmeter)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer (46. Gourna-Douath) - Bidstrup, Capaldo - Sucic, Gloukh (87. Forson) - Konate (87. Nene), Simic (79. Ratkov)

Inter: Sommer - Bisseck (46. De Vrij), Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu (61. Asllani), Mkhitaryan (68. Barella), Augusto (86. Dimarco) - Sanchez (68. Lautaro Martinez), Thuram

Gelbe Karten: Pavlovic, Gloukh bzw. Bisseck, Calhanoglu