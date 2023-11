Die Rolle des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) im niederländischen Den Haag ist heute wichtiger denn je: Von den Massakern russischer Soldaten an Zivilistinnen und Zivilisten im ukrainischen Butscha bis zu dem Pogrom der Hamas in Israel und der blutigen Reaktion Israels in Gaza finden weltweit zunehmend ärgste Menschenrechtsverletzung statt.

Das wertet den Gerichtshof, der auf Grundlage des völkerrechtlichen Römischen Statuts Täter und Hintermänner zur Verantwortung zieht und den Opfern, soweit möglich, Wiedergutmachung gewährt, in besonderem Maße auf.

Russland als organisierter Akteur

Österreich hat bis dato eine Juristin zum ICC entsandt. Richterin Christine Gödl ist am Sitz des Weltgerichts für Rechtshilfeersuchen an Staaten zuständig. Diese sind eine Grundlage der Ermittlungen in weltweit derzeit 16 Staaten, von der Demokratischen Republik Kongo hin zur Ukraine nach dem russischen Überfall – wobei letztere den ICC vor besondere Herausforderungen stellt.

Justizministerin Alma Zadić war einst Praktikantin beim Internationalen Strafgerichtshof für Jugoslawien. APA/HANS KLAUS TECHT

In den vergangenen Monaten war der Internationale Russland von Cyberangriffen betroffen, die möglicherweise von russischen Hackern ausgehen und in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen das Reich Präsident Wladimir Putins stehen. Russland ist ein weit besser organisierten Akteur als zum Beispiel ein afrikanischer Staat, wo der ICC schon mehrfach aktiv wurde.

Zweite österreichische ICC-Richterin

Montag und Dienstag dieser Woche reiste Österreichs Justizministerin Alma Zadić zu bilateralen Gesprächen mit niederländischen Ministerinnen und Ministern nach Den Haag – und um den ICC sowie der ebenfalls dortigen EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen Eurojust weitere Unterstützung zuzusagen. DER STANDARD nahm an der Reise teil.

Konkret wird Österreich dem ICC eine weitere Richterin zur Verfügung stellen: eine Expertin für Kinderrechte, die das Tribunal bei seinen Ermittlungen gegen Wladimir Putin und Maria Lwowa-Belowa unterstützen soll. Das ICC hat gegen den russischen Präsidenten und die Präsidialkommissarin für Kinderrechte in Russland Haftbefehle ausgestellt, nachdem Russland mehr als 19.000 ukrainische Kinder zur sogenannten Umerziehung entführt hat.

Die österreichische Justizministerin hat zum ICC ein besonderes Nahverhältnis. 2007 kündigte sie einen fixen Job bei der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Wien und wechselte als Praktikantin zum Internationalen Strafgerichtshof für Jugoslawien (IStGHJ) in Den Haag.

Der IStGHJ verfolgte die in den Jugoslawienkriegen seit 1991 begangenen schweren Verbrechen. Auf Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrats brachte er von 1993 bis 2017 mehr als 100 Täter vor Gericht, unter anderem ab 2002 den damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević. Milošević starb 2006 kurz vor Ende seines Prozesses in Untersuchungshaft.

Den Schritt ins beruflich Ungewisse habe sie nie bereut, sagt Zadić: "Ich habe viel davon profitiert." Besonders wichtig für sie sei die Beschäftigung mit den Ermittlungen zu den Massakern von Srebrenica gewesen: der Ermordung von rund 8.000 bosnischen Männern und Buben durch die Armee der Republika Srpska, die Polizei und serbische Paramilitärs. "Das war mir auch ein persönliches Anliegen", betont Zadić, die 1994 als Zehnjährige mit ihren Eltern aus der bosnisch-herzegowinischen Stadt Tuzla nach Österreich flüchtete.

Verstehen, wie es zu solchen Brutalitäten kommt

Es sei ihr darum gegangen, zu verstehen, "wie es sein kann, dass Menschen, die davor zusammengelebt haben, dann so brutal gegeneinander vorgehen", sagt die österreichische Justizmininisterin. Ihre Erklärung: "Es fängt immermit Hass, Hetze und Angstmache an."

Im ehemaligen Jugoslawien habe man dieses zerstörerische Narrativ nach dem Tod von Präsident Josip Broz Tito zehn Jahre lang aufgebaut – vor dem Hintergrund einer versäumten Aufarbeitung der Verbrechen am Balkan im Zweiten Weltkrieg. Auch heute, so Zadić, fehlten derartige Anstrengungen in den jugoslawischen Nachfolgestaaten. Die Gefahr weiterer Gewaltausbrüche sei dadurch vorhanden – eine schwere politische Hypothek. (Irene Brickner, 9.11.2023)