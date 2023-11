Fünf Präsidentschaftsanwärter der Republikaner nahmen an der Fernsehdebatte teil. Sie alle liegen in Umfragen hinter Donald Trump, der der Debatte fern blieb

Fünf Republikaner standen Mittwochabend auf der Bühne. AFP/MANDEL NGAN

Washington – Mit Botschaften politischer Härte und gegenseitigen Attacken haben Präsidentschaftsanwärter der Republikaner versucht, sich in einer weiteren Fernsehdebatte zu profilieren. In Miami standen am Mittwochabend (Ortszeit) fünf Republikaner auf der Bühne, die in Umfragen aber alle weit abgeschlagen hinter ihrem parteiinternen Konkurrenten Donald Trump liegen. Der Ex-US-Präsident blieb auch der dritten Debatte, wie schon vorherigen Runden, fern.

Trump trat woanders auf

Trump trat stattdessen zeitgleich nicht mal 20 Kilometer entfernt in Hialeah, ebenfalls im Bundesstaat Florida, vor Anhängern auf. Ziel verbaler Attacken bei der TV-Debatte war besonders oft die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, die zuletzt in Umfragen deutlich zu Floridas Gouverneur Ron DeSantis aufgeschlossen hatte. Für DeSantis, der zum Start des Rennens noch als aussichtsreichster Konkurrent für Trump gegolten hatte, ging es in den vergangenen Monaten dagegen steil bergab. DeSantis ging die 51-Jährige mehrfach offen an, unter anderem beim Thema China. Vor allem aber der Unternehmer Vivek Ramaswamy nahm Haley bei fast jedem Wortbeitrag ins Visier.

Neben diversen persönlichen Scharmützeln und Provokationen ging es bei der Debatte um gewichtige Themen: die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine, die Konflikte mit China und dem Iran, Migration, Abtreibung oder die Drogenkrise im Land. South Carolinas Senator Tim Scott und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, blieben dabei eher blass. (APA, 9.11.2023)