Ob Glühwein oder Punsch in all seinen Variationen – die Preise haben auch am Adventmarkt deutlich angezogen. Was ist Ihnen ein weihnachtliches Heißgetränk wert?

Auch wenn es aufgrund des vielerorts schönen, spätherbstlichen Wetters nicht den Anschein macht, aber Weihnachten naht. Wer sich bereits jetzt darauf einstimmen möchte, kann mit dem heutigen Tag auf einen der vielen Adventmärkte gehen. Denn mit 10. November beginnt heuer die offizielle Adventmarktsaison, zumindest in Wien öffnen die meisten Märkte. In den kommenden Tagen und Wochen werden aber noch zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte in ganz Österreich zu besuchen sein.

Und was wäre ein Abend am Adventmarkt ohne eine Tasse Punsch oder Glühwein. Die Vorfreude auf die Heißgetränke könnte allerdings durch die hohen Kosten dafür getrübt werden. Denn wie bereits im vergangenen Jahr macht die Inflation auch heuer vor den Adventmärkten nicht halt.

Wo liegt Ihre Schmerzgrenze beim Punschpreis? IMAGO/wolterfoto

So muss man, je nach Markt, mit Preisen bis zu mehr als sieben Euro pro Tasse rechnen, Häferlpfand noch ausgenommen. Auch dieser unterscheidet sich von Ort zu Ort und liegt meist ebenfalls höher als zuvor, bei bis zu fünf Euro. Der Preis der Getränke dürfte inflationsbedingt durchschnittlich um sieben bis acht Prozent gestiegen sein. Wer trotz Teuerung nicht auf Glühwein, Punsch und Co verzichten möchte, sollte jedenfalls einen Adventmarktvergleich in Erwägung ziehen. Denn die lokalen Preisunterschiede können zumindest in Wien durchaus groß sein. So liegt der Häferlpfand am Spittelberg laut ORF-Bericht bei vergleichsweise günstigen zwei Euro, der "Basispunsch" kostet hier ein bisschen mehr als vier Euro, während so mancher Spezialpunsch oder Schilcher-Glühwein im Alten AKH im neunten Bezirk laut "Wiener Bezirkszeitung" mehr als sieben Euro kosten soll.

Wie viel sind Sie bereit für ein Heißgetränk am Adventmarkt auszugeben?

Oder halten Sie die gestiegenen Preise sogar davon ab, Punsch trinken zu gehen? Was ist die absolute Schmerzgrenze? Oder lassen Sie sich trotz Mehrkosten nicht davon abhalten, den ein oder anderen Abend am Adventmarkt zu genießen? Zu welchem Getränk greifen Sie dann am liebsten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.11.2023)