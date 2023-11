Wienerberger-Chef Heimo Scheuch erwartet 2023 ein Ebitda zwischen 800 und 820 Millionen Euro. Wienerberger

Wien – Dem Ziegelhersteller Wienerberger hat in den ersten drei Quartalen die rückläufige Bauwirtschaft in Europa zu schaffen gemacht. Die Erlöse gingen um 15 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück, der operative Gewinn (Ebitda) sank um gut ein Fünftel auf 655,0 Millionen Euro, wie das Wiener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn um 36 Prozent auf 312,5 Millionen Euro. Am Ausblick hält Wienerberger-Chef Heimo Scheuch fest: Das Ebitda werde 2023 zwischen 800 und 820 Millionen Euro erwartet.

Auch im vierten Quartal bleibe das Marktumfeld herausfordernd, erklärte der Konzern. Für den nordamerikanischen Markt werde weiterhin eine stabile Nachfrage auf niedrigerem Niveau erwartet, während in Westeuropa mit weiteren Rückgängen und in Osteuropa mit einer zunehmenden Stabilisierung zu rechnen sei. Bei der im Dezember 2022 angekündigten Übernahme der Terreal Gruppe, einem Anbieter von Dach- und Solarlösungen, rechnet Wienerberger für Ende 2023 oder Anfang 2024 mit dem Abschluss des Deals, nachdem die Kartellbehörden grünes Licht gegeben haben. (Reuters, 9.11.2023)