Die Studierenden des Wiener Juridicums sind mit der theoretischen Ausbildung zufrieden, sehen allerdings beim Praxisbezug Lücken. Urban

Weibliche Jus-Studierende erwarten sich beim Berufseinstieg deutlich weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Beratungsunternehmen Lawyers & more gemeinsam mit der Fakultätsvertretung am Wiener Juridicum durchgeführt hat. Insgesamt wurden rund 850 Studierende aus allen Semestern zu ihrer Fakultät, ihren Gehaltserwartungen und ihrer beruflichen Zukunft befragt. Dabei wurde deutlich, dass die Vorstellungen je nach Geschlecht zum Teil weit auseinandergehen.

So erwarten sich rund 45 Prozent aller männlichen Studierenden ein Einstiegsgehalt von über 3.000 Euro brutto. Bei den Frauen liegt der Wert bei 31 Prozent. Umgekehrt erwarten sich 56 Prozent aller weiblichen Studierenden beim Einstieg weniger als 3.000 Euro. Bei den Männern sind es nur 40 Prozent. Große Unterschiede zeigen sich auch beim Jobwunsch nach dem Studium: Unter jenen, die in einer Anwaltskanzlei in das Berufsleben starten wollen, ist der Männeranteil höher. Die Justiz – also Gerichte und Staatsanwaltschaften – dürfte dagegen für Frauen attraktiver sein.

Verwaltung "saugt Arbeitsmarkt" an

"Dieser Expectation-Gap träg wohl auch zum Pay-Gap bei", sagte Bernhard Breunlich, Geschäftsführer von Lawyers & more, Mittwochabend bei einer Podiumsdiskussion im Presseclub Concordia. "Wir müssen Frauen ermutigen, ihre Erwartungen nach oben zu schrauben." Der österreichische Anwaltspräsident Armenak Utudjian sieht seine Erfahrungen in der Praxis durch die Studie bestätigt. "Wir merken in den Vorstellungsgesprächen, dass Frauen tendenziell weniger verlangen." Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dürfe das aber freilich nicht daran hindern, dennoch dasselbe zu bezahlen, betonte Mariana Kühnel, die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer (WKO).

Insgesamt wollen knapp 40 Prozent aller Studierenden nach dem Studium in eine Anwaltskanzlei, 21 Prozent zieht es in die Justiz. In die klassische Verwaltung wollen dagegen nur knapp sechs Prozent. Der Personalbedarf ist dort allerdings besonders hoch, erklärte Christian Kemperle, Sektionsleiter im Beamtenministerium. Jährlich braucht allein der Bund 500 bis 600 neue Juristinnen und Juristen, dazu kommt der Bedarf der Länder. Bei rund 1.500 Absolventen pro Jahr "saugen wir den Arbeitsmarkt also ziemlich an", sagte Kemperle. Damit die Verwaltung konkurrenzfähig bleibt, habe man die Einstiegsgehälter auf 3.200 Euro brutto erhöht. "Kleinere Anwaltskanzleien können da nicht mithalten", betont Breunlich.

Differenziertes Zeugnis für Juridicum

Dem Wiener Juridicum stellen die Studierenden ein differenziertes Zeugnis aus. Mit der "theoretischen Tiefe" des Studiums sind laut der Befragung mehr als 50 Prozent zufrieden. Beim "Praxisbezug" sinkt der Wert auf rund 25 Prozent, bei der "persönlichen Betreuung" auf 31 Prozent. "Das Ergebnis deckt sich mit unseren eigenen Befragungen", sagte Vizedekan Franz-Stefan Meissel. Dass die Studierenden mit dem Kern der Ausbildung, dem theoretische Hintergrund, zufrieden sind, sei "sehr erfreulich". Die Ergebnisse beim Thema Praxisbezug kann Meissel nicht ganz nachvollziehen. "Wir haben ein sehr breites Angebot an Wahlfachkörben. Die sind zwar nicht verpflichtend, haben aber einen großen Praxisbezug."

Ein großes Thema seien am Juridicum die Noten, die tendenziell schlechter ausfallen als in anderen Studienfächern, sagte Meissel. "Das Problem ist, dass wir hohe Ansprüche haben. Wir sind laut internationalen Rankings eine der besten juristischen Fakultäten Europas." Elias Schmidt von der Fakultätsvertretung Jus wünscht sich dennoch mehr Praxisbezug bei den Prüfungen. "Wir lernen drei Monaten und müssen diesen Stoff dann in einer dreistündigen Prüfungen abrufen. Ich glaube kaum, dass man in der Praxis so arbeitet." (Jakob Pflügl, 9.11.2023)