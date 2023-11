Das Motto des New Yorker Mode-Events lautet "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Was das bedeutet und welche Rolle Dornröschen und Kim Kardashian spielen

Historische Kleidungsstücke aus der Sammlung des Metropolitan Museum of Art stehen 2024 im Mittelpunkt der Modeausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" APA/AFP/ANGELA WEISS

Jedes Jahr richtet das Metropolitan Museum (Met) in New York eine große Mode-Ausstellung aus. Eingeläutet wird diese durch das wohl exklusivste Event der Branche: die Met Gala, bei der sich die prominenten Gäste dem Thema entsprechend in Schale werfen. Um das Motto wird vorab stets ein großes Geheimnis gemacht. Das wurde nun im Metropolitan Museum im Rahmen einer Pressekonferenz in Anwesenheit des Kurators Andrew Bolton und der Gastgeberin Anna Wintour gelüftet. Dieses Jahr lautet es: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion". Nein es geht nicht um Dornröschen, das auf Englisch Sleeping Beauty heißt. Die Idee hinter dem Ausstellungstitel sieht Bolton so: "Es geht um historisch und ästhetisch signifikante Stücke, die viel zu fragil sind, um jemals wieder getragen werden zu können."

Vorgestellt wurde die Ausstellung wie immer von Andrew Bolton, Kurator des Metropolitan Museum of Art, in Anwesenheit von Anna Wintour, die die jährliche Met Gala ausrichtet. AP

Unter den rund 50 Exponaten, die aufgrund ihrer Zartheit mithilfe digitaler Technologien erlebbar gemacht werden, befindet sich etwa eine Ballrobe von 1877. Die Ausstellung umfasst außerdem Kreationen von Schiaparelli, Dior, Givenchy, Alexander McQueen und vielen weiteren Instanzen der Modegeschichte. Gegliedert ist die Ausstellungen in drei Themenbereiche: Land, Wasser und Himmel. Diese spiegeln sich in Materialien wie Federn oder Muscheln wider.

Zufall oder Seitenhieb?

Auf einschlägigen Social-Media-Profilen wurde gleich nach Bekanntgabe des Mottos spekuliert, ob es sich dabei um einen subtilen Seitenhieb auf Kim Kardashian handle. Sie erschien zur Met Gala 2023 in jenem legendären Kleid, das Marilyn Monroe 1962 trug, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy "Happy Birthday to You" entgegenhauchte. Trotz der Betreuung durch Fachleute, einer Crash-Diät, damit sie überhaupt hineinpasst, und des Tausches gegen ein Replikat nach dem Auftritt auf dem Red Carpet wurde das historische Kleidungsstück stark beschädigt. Fotos von gerissenen Verschlüssen und fehlenden Kristallen machten schnell die Runde. Kim Kardashian wurde ein respektloser Umgang mit dem modischen Erbe vorgeworfen. Ob das diesjährige Motto tatsächlich ein Kommentar hierzu ist, darf bezweifelt werden. Schließlich werden solche großen Ausstellungen längerfristig geplant.

Nahm Kim Kardashian (mit Pete Davidson) 2022 das Thema der kommenden Met Gala vorweg? EPA

Auch der vermeintliche Konnex zur Märchenfigur amüsierte die Mode-Bubble auf Social Media. Sie prognostiziert zahlreiche Fehlinterpretationen des Themas in Form von Prinzessinnen-Outfits oder Schlafanzügen auf dem Red Carpet. In welchen Kleidungsstücken die Promis tatsächlich zur Met Gala erscheinen, wird sich am am ersten Montag im Mai zeigen – an dem das Mode-Großevent jedes Jahr stattfindet. (red, 9.11.2023)