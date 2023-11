Die Transferstrategie bringt dem österreichischen Meister Edelfußballer am Fließband, gegen Kaliber wie Inter Mailand kann sie an ihre Grenzen stoßen

Mads Bidstrup ist bei Salzburg mit 22 Jahren einer der Senioren, gegen Inter bewies er abermals Führungsqualitäten. APA/KRUGFOTO

Salzburg – Zuweilen ist es ein Jammer, dass zumindest die Hälfte von Gary Linekers geflügeltem Wort stimmt und ein Fußballspiel 90 Minuten hat, gerüchtehalber oft sogar noch einige mehr. Etwa 70 dieser am Mittwochabend 96 Minuten hielt Red Bull Salzburg mit Inter Mailand mit, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen.

Es brauchte einen Hands-Elfer der Sorte unstrittig, aber unglücklich, um Italiens Meister den Sieg bei Österreichs Meister zu sichern. Mads Bidstrup war in einen Schuss gesprungen und hatte es frecherweise gewagt, den Arm so wegzustrecken, wie das die Gesetze der Physik dem menschlichen Körper vorschreiben, will dieser nicht wie ein Crashtest-Dummy auf dem Boden landen. Das Regelwerk des Fußballs nimmt darauf keine Rücksicht mehr. Ball trifft Hand, Lautaro Martinez trifft Tor, Inter gewinnt.

Das Alter

"Fußball ist ein bisschen scheiße", sagte Bidstrup, war damit aber nicht am Ende seiner Analyse. "Am Ende haben wir ein bisschen die Kräfte verloren", sagte er noch, und, Schlüsselsatz: "Sie sind erfahrener als wir." Auch Teamkollege und Teilzeitkapitän Amar Dedic sagte innerhalb einer Minute viermal "junge Mannschaft" und dreimal "Erfahrung", Trainer Gerhard Struber sagte über den Gegner: "Die werden auch unter Druck nicht fahrig. Da merkt man, dass diese Mannschaft in ihrer Reife auf einer anderen Plattform ist als unsere Jungs."

"In Momenten, wo wenig Raum ist, noch den Nebenmann zu sehen, richtige Entscheidungen zu treffen – das sind Learnings heute", betonte Struber. Man solle das nicht als Ausrede sehen: "Das ist eine Entwicklung, die wir gehen müssen." Gegen den CL-Finalisten des Vorjahres betrug das Durchschnittsalter der Startelf 22,1 Jahre – trotz des 38-jährigen Andreas Ulmer. Was Struber nicht dazusagte: Diese "Entwicklung" ist Salzburgs Dauerzustand. Schon vor acht Jahren kritisierte Martin Hinteregger "Kinderfußball", damals war der Anlass ein 0:3 in Malmö. Das Durchschnittsalter der damaligen Startelf? 22,1 Jahre.

Der Preis der Jugend

Kein anderes europäisches Spitzenteam positioniert sich so kompromisslos als Ausbildungsverein wie Salzburg. Das ist nicht nur finanziell lukrativ, es bringt auch regelmäßig Riesentalente in Österreichs Bundesligastadien. Diese Ausrichtung bedeutet aber auch, dass die wirklich guten Profis längst weg sind, wenn sie die von Struber angesprochene Lernkurve abschließen.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Einzug ins CL-Achtelfinale auch mit forsch forschender Jugend möglich ist – es ist schlicht nicht jeder Jahrgang gleich gut. Auch die derzeitige Mannschaft hat mit Bidstrup, Dedic, Oscar Gloukh oder Strahinja Pavlovic Exemplare der oberen Preisklasse, doch Kaliber wie Karim Adeyemi, Mo Camara oder gar Erling Haaland sind derzeit keine zu sehen. Auch das beste Scouting-Netzwerk kann so etwas nicht erzwingen.

Inters späte Frische

Die Niederlage gegen Inter einzig mit dem Thema Erfahrung zu erklären wäre ohnehin zu kurz gegriffen. Immerhin hatten Salzburgs Burschen mehr als eine Stunde Schritt gehalten, das bestätigten aussageärmere Statistiken wie Ballbesitz und Schüsse genauso wie fortschrittlichere Werte à la Expected Goals. Salzburg war dabei selbst kaum zu Topchancen gekommen, hielt aber auch die Gäste klein. Die Partie lässt sich in Drittel teilen: Im ersten war Inter offensiv völlig unsichtbar, im zweiten nur unwesentlich zwingender – und im dritten eine Macht.

Gesegnet ist der Trainer, der diesen Mann 25 Minuten vor Schluss einwechseln kann. AFP/KERSTIN JOENSSON

Struber betonte, wie viel man investiert habe. Als die Kräfte schwanden, wechselte Simone Inzaghi in der 68. Minute mit Nicolo Barella und Lautaro Martinez zwei Weltklassekicker ein, für Struber hatte das "eine besondere Wucht". Schon zuvor hatte Inzaghi sein Mittelfeld mit Kristjan Asllani belebt (61.), Salzburgs Coach dagegen wartete mit seinem zweiten Wechsel – Kapitän Andreas Ulmer blieb schon zur Pause draußen – bis zur 79. Minute.

"Wir haben gewusst, dass das Spiel in den letzten 25 Minuten offen wird", sagte Inzaghi. "Salzburg ist eine der laufstärksten Mannschaften." Subtext: Wir haben gewusst, dass sie das nicht durchhalten können. Mit der Einwechslung von Martinez, dem späteren Torschützen, habe sich das Spiel verändert: "Er hat den Unterschied gemacht." Auch einen Unterschied machte Schiedsrichter Serdar Gözübüyük, der in Halbzeit eins wohl ein Elferfoul an Roko Simic übersah und auch vom VAR im Stich gelassen wurde.

Schiedsrichterkritik

Mit zwei ähnlichen Szenen gegen Real Sociedad und einer im Hinspiel gegen Inter wurde nun bereits zum vierten Mal im Zweifel gegen die Bullen entschieden, vom fragwürdigen, entscheidenden Elfer zum 2:1 in Mailand nicht zu reden. "Vielleicht liegt es daran, dass wir ein kleines Team sind. Vielleicht müssen wir auch zweimal ins CL-Finale kommen, damit sie uns den Elfmeter geben", schimpfte Simic nach dem Match. Auch Struber gab den Referees en passant eine mit: "Gegen solche Gegner brauchst du über die gesamte Spielzeit extremen Fokus und über die Spiele hinweg Schiedsrichterleistungen, die auf einem hohen Niveau sind." Für die Unparteiischen sei es "scheinbar nicht so einfach, unsere Dynamik in dem Tempo wahrzunehmen".

Mit drei Punkten Vorsprung auf Benfica und einem Sieg im direkten Duell hat Salzburg immerhin alle Trümpfe im Kampf um Platz drei in der Hand. Am letzten Spieltag reicht im direkten Duell jedenfalls ein Remis. Sollten die Bullen am 29. November in San Sebastian Punkte holen und Benfica zu Hause gegen Inter verlieren, wäre das Europacup-Überwintern schon vor dem sechsten Spieltag gesichert. (Martin Schauhuber, 9.11.2023)