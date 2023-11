USA Trump fehlte bei US-TV-Debatte – Tochter Ivanka sagte vor Gericht aus

Während die republikanischen Präsidentschaftsbewerber ihre dritte Fernsehdebatte bestreiten, macht der frühere US-Präsident Donald Trump Wahlkampf in Florida. Vor Anhängern behauptete er, Präsident Joe Biden wolle politische Gegner wie ihn ins Gefängnis bringen. Unterdessen sagte Tochter Ivanka im Betrugsprozess aus, der derzeit gegen den 77-Jährigen in New York läuft