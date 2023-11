Was will die Hamas, und warum ist ihre Propaganda so erfolgreich? Peter Neumann warnt in der "ZiB 2" bei Armin Wolf vor mehr Anschlägen

Was will die Terrororganisation Hamas? Ist der Nahost-Krieg Auslöser einer neuen Terrorwelle in Europa? In der "ZiB 2" erklärt Extremismusforscher Peter Neumann vom King's College London kenntnisreich die aktuelle Lage. Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten sei nicht ein Bürgerkrieg wie damals in Syrien, sondern "der zentrale Konflikt Muslime gegen Juden", so Neumann. Dieses "Wir gegen die" und "Wir müssen uns wehren" sei die Rhetorik, die schon darauf hindeute, dass es eine Gefahr gebe. Es sei eine gefährliche Mischung entstanden, zu Desinformationen komme es noch schneller als im Syrien-Konflikt. Und auch der Vorwurf, dass Israel eine Art Völkermord betreibe, diene argumentativ und vom Narrativ her auch dazu, "alle möglichen Formen der Gewalt zu rechtfertigen, um dem Widerstand zu leisten".

Terrorismusforscher Peter Neumann war Mittwochabend zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Screenshot: ORF-TVThek

Die "gute Nachricht" (Neumann: "in Anführungszeichen") sei, dass die Hamas keine Auslandskämpfer rekrutiere und auch keine Anschläge im Ausland begehe. Der IS jedoch würde in den letzten paar Wochen Menschen aktiv dazu anstiften, Einzeltäter zu werden. Netzwerke seien vielleicht jetzt nicht mehr notwendig. Das sei aktuell die größte Gefahr: dass es Gefährder und Einzeltäter gebe, die darüber nachdächten, was sie auf eigene Faust tun könnten.

Terrorismus sei immer eine Art von Provokation, sagt Neumann. Die Hamas versuche "eine Reaktion auszulösen", und sie habe die Normalisierung, die zwischen Israel und der arabischen Welt auf dem Weg gewesen sei, verhindert. Neumann: "Aber sie hat auch im Westen eine Reaktion provoziert, eine Reaktion, die unsere Gesellschaften aktuell extrem polarisiert." Und die dazu führe, dass sich Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher fühlen in westlichen Gesellschaften. "Aus Sicht der Hamas ist das ein großer Erfolg. Aus Sicht westlicher, liberaler Demokratien ist das eine große Tragödie", beschreibt Neumann die aktuelle Situation.

"ZiB 2": Extremismusforscher zur Terrorgefahr

ORF

Warum die Hamas mit ihrer Propaganda so erfolgreich sei, will Armin Wolf wissen. Sie habe eine Basis mit dem Leiden der Menschen im Gazastreifen, erklärt Neumann, "das übertreibt sie natürlich, und sie verschweigt, dass sie selbst für viele dieser zivilen Opfer verantwortlich ist". Und Gruppen wie die Hamas oder auch der IS seien außerdem im Internet sehr aktiv, "aktiver sogar als Israel". Und Menschen, die islamistisch eingestellt seien, und solche, die mit dem Leiden der Palästinenser sympathisierten, "tendieren vielleicht eher dazu, der Hamas zu glauben als Israel". Und das würde von der Hamas "brutal ausgenutzt".

Wie kann ein Aktionsplan gegen Juden- und Israel-Feindlichkeit in Europa aussehen? Es gehe jetzt darum, dass man alle Sicherheitsbehörden dazu bringe, dieses Thema zu priorisieren. Die Zeit dränge, "wir haben möglicherweise keine zwei Jahre Zeit, weil die Leute eben nicht in den Gazastreifen gehen, um dort zu kämpfen", sagt Neumann, "sie bleiben hier, und sie versuchen, hier Ziele zu finden". Es sei "eine absolute Priorität, dass wir jüdisches Leben in Europa schützen". (Astrid Ebenführer, 9.11.2023)