Die schwächelnde deutsche Konjunktur hat New Work einen erneuten Umsatz- und Gewinnrückgang eingebrockt. Die Erlöse seien in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 227,4 von 231,3 Millionen Euro gesunken, teilte der Betreiber des Karriere-Netzwerks "Xing" am Donnerstag mit. Der operative Gewinn falle mit 68,9 Millionen Euro 14 Prozent niedriger aus als vor Jahresfrist.

Ausblick

Viele Unternehmen müssten zwar Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel ergreifen, schöben dies wegen der trüben wirtschaftlichen Aussichten aber auf, sagte Firmenchefin Petra von Strombeck. Die Sparte Personalvermittlung, Umsatztreiber des Konzerns, habe zwar die Erlöse um sieben Prozent auf 161,4 Millionen Euro gesteigert. Dies habe die erwarteten Einbußen durch den Umbau von Xing von einem Berufs- zu einem Job-Netzwerk nicht ausgleichen können. (Reuters, 9.11.2023)