Die Leica-Galerie Wien (Seilgergasse 14, 1010 Wien) zeigt von 9. bis 24. November die Ausstellung "Shaping Visions", die zugleich als Preview der 43. Leitz Photographica Auction dient. Diese findet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Wiener Hotel Bristol statt – am 24. November werden, unter dem Titel "Shaping Visions" die in der Ausstellung gezeigten Fotografien versteigert, am 25. November kommen Vintage-Kameras unter den Hammer.

