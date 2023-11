Am Mittwoch wurde der Parteitag der Grünen verschoben – gerüchteweise, weil auch Leonore Gewessler nicht mehr Spitzenkandidatin sein will

Michel Reimon ist mit der offiziellen Begründung, den Grünen-Parteitag wegen des Nahostkriegs zu verschieben, nicht einverstanden. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Bei den Grünen holpert es weiter, was die Erstellung einer Kandidatenliste für die EU-Wahl betrifft: Nachdem der Bundeskongress von Dezember auf Februar verschoben wurde, springt nun auch der grüne Nationalratsabgeordnete Michel Reimon als Kandidat ab. Er ist mit der Begründung, den Parteitag wegen des Nahostkriegs zu verschieben, nicht einverstanden. "Unter der neuen strategischen Vorgabe bin ich einfach kein geeigneter Kandidat", schrieb er am Donnerstag auf Facebook. Inoffiziell war davon die Rede, dass der Parteitag verschoben werde, weil die geplante Spitzenkandidatin Leonore Gewessler nun doch nicht kandidieren wolle.

"Wenn die Erdöl- und Erdgasregime von Russland bis zum Iran unsere Welt mit Terror, Krieg und Unterdrückung, mit Desinformation und Hetze, mit Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus überziehen, dann sollten wir Grüne das ins Zentrum unserer Außen- und Europapolitik rücken, davon bin ich überzeugt", meinte Reimon, der schon für die Grünen im EU-Parlament saß. Er habe sich mit diesen Inhalten eigentlich für die kommende Europawahl bewerben wollen. "Diese Linie wollte ich dem Bundesvorstand vorschlagen und damit auf dem Bundeskongress kandidieren. Das ist nun nicht mehr möglich", verwies er auf die Verlegung des Bundeskongresses vom 16. Dezember auf 24. Februar, die am Mittwoch bekannt geworden war. Begründet worden war dies damit, dass man nach dem Terroranschlag auf Israel den Wahlkampf "in einer besonders aufgewühlten Stimmung nicht künstlich in die Länge ziehen" wolle.

"Ich verstehe das Bedürfnis, bei all dem Leid und Elend innezuhalten, sich zu besinnen. Für eine Minute zu schweigen", schrieb Reimon am Donnerstag. "Aber dass es die Diskussionen und Reden beim Start in die Europawahl nicht prägen soll, ist doch ein markanter Unterschied zu meiner politischen Einschätzung ... eigentlich genau das Gegenteil meiner Bewerbung", übte er Kritik an der Entscheidung seiner Partei. "Ich wollte Aufmerksamkeit auf genau diese Zusammenhänge lenken und die Scheinwerfer auf die Profiteure im Hintergrund richten", erklärte er. "Unter dieser Prämisse sollte ich nicht antreten." Er finde das schade, werde aber bei den Wahlen nächstes Jahr trotzdem mit aller Kraft für die Grünen laufen. (APA, red, 9.11.2023)