Bevor die graue Winterzeit sich langsam nähert und die Bäume all ihre Blätter abgeworfen haben, lohnt es sich, letzte Spaziergänge oder Wanderungen in der wunderschön bunten Natur zu machen. Für viele ist der Herbst genau aus diesem Grund die schönste aller Jahreszeiten – es ist ein letztes Farbenspiel der Natur, das nicht nur zum Verweilen im Freien einlädt, sondern sich auch besonders gut auf Bildern festhalten lässt.

Blick auf den Almsee in Oberösterreich. Magdalena Waldl

Wer in den vergangenen Wochen also viel unterwegs war, konnte die sich verändernde Landschaft vielleicht fotografisch festhalten und hat womöglich eine ganze Sammlung an wunderschönen Impressionen.

Ihre besten Fotos!

Ob mystische Nebelschwaden, leuchtend gelbe Blätter, immer karger werdende Berglandschaften, sich auf den Winter vorbereitende Tiere oder städtische Parks – zeigen Sie ihre schönsten Momente des heurigen Herbstes und schicken Sie diese an userfotos@derstandard.at – eine Auswahl der besten Bilder wird veröffentlicht. (mawa, 10.11.2023)