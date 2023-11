Am Mittwoch wird der schönste Tag der Woche gewesen sein. Am Donnerstag präsentierte sich das Bergland im Wallis nicht mehr so freundlich. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Zermatt/Cervinia - Das zweite Training für die Männer-Abfahrten im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia ist wegen heftigen Schneefalls abgesagt worden. Zunächst war der Start wegen starken Windes vom Originalstart auf 3.720 Metern Seehöhe herab auf den Start des Frauen-Rennens auf 3.500 Metern verlegt und die Beginnzeit von 11.00 auf 11.30 Uhr verschoben worden. Einsetzender Schneefall machte eine Durchführung des Zeitlaufes aber unmöglich.

Im ersten Training für den Bewerb in unmittelbarer Nähe des Matterhorns hatte am Mittwoch der Kärntner Otmar Striedinger die Bestzeit erzielt. So wie etliche andere Abfahrer passierte er aber nicht alle Tore korrekt und so wurde seine Zeit annulliert.(APA, red, 9.11.2023)