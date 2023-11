Wenn's mal brennt, ist klar, wen man gleich rufen muss: die Feuerwehr! Aber hast du gewusst, dass die Feuerwehr nicht nur Brände löscht? Sie hilft auch bei Unfällen oder Naturkatastrophen. Wenn zum Beispiel nach einem Hochwasser ein Keller ausgepumpt werden muss oder eine Straße nach einem Unfall geräumt werden muss. Das Motto der Feuerwehr lautet daher auch Retten, Löschen, Bergen, Schützen. In Österreich ist die Feuerwehr im Notfall unter der Telefonnummer 122 jederzeit erreichbar. Ruft man an, gelangt man zunächst in die Alarmzentrale. Dort erklärt man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was passiert ist und wo man sich befindet. Sie alarmieren dann die am nächsten gelegene Feuerwache. Es ist also egal, ob man in Wien oder in Tirol ist, für alle gilt die gleiche Nummer.

Die Feuerwehr ist überall in Österreich unter der Notrufnummer 122 erreichbar. Hier wurde sie zu einem Brand in einem Bauernhof gerufen. IMAGO/Markus Klümper

In den größten Städten in Österreich gibt es Berufsfeuerwehren. Die Feuerwehrleute arbeiten dort hauptberuflich und werden dafür bezahlt. Die Mitglieder warten auf der Feuerwache, bis sie für einen Einsatz gebraucht werden. In kleineren Städten und Dörfern gibt es die freiwillige Feuerwehr. Sie besteht aus Männern und Frauen, die ehrenamtlich arbeiten, also kein Geld bekommen. Fast alle haben noch einen anderen Beruf. Bei einem Notfall müssen die Mitglieder erst alarmiert werden, denn sie befinden sich normalerweise nicht auf der Feuerwache. Das geschieht zum Beispiel durch Sirenen. Wenn diese heulen, wissen alle Bescheid, dass sie schnell zu ihrer Feuerwache fahren müssen, um sich für den Einsatz bereitzumachen. In Österreich gibt es rund 350.000 Feuerwehrmitglieder. Die meisten davon arbeiten ehrenamtlich.

Auch Kinder können bereits mitmachen. In einigen Bundesländern kann man bei der Kinderfeuerwehr schon ab acht Jahren mitmachen, ab zehn Jahren darf man zur Feuerwehrjugend. Natürlich ist man da noch nicht bei gefährlichen Einsätzen dabei. Die Kinder und Jugendlichen lernen aber bereits vieles über die Arbeit und die Aufgaben der Feuerwehr. Ältere Jugendliche helfen dann auch bei richtigen Einsätzen mit. (Birgit Riegler, 12.11.2023)