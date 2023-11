Der langjährige, vielfach ausgezeichnete STANDARD-Fotograf Matthias Cremer hält die Herzl-Vorlesung zur Poetik des Journalismus am Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Wien. Die drei Vorlesungen ab 27. November im Audimax der Universität Wien sind öffentlich ohne Anmeldung zugänglich.

Einer der besten Pressefotografen des Landes: Matthias Cremer ist diesjähriger Herzl-Dozent für Poetik des Journalismus an der Uni Wien. michael gruber

Besondere Verantwortung

"In einer Welt, wo Visualität in der Nachrichtenberichterstattung eine immer größere Bedeutung hat, trägt die Pressefotografie eine ganz besondere Verantwortung", erklärt die Universität Wien die Wahl des diesjährigen Theodor-Herzl-Dozenten. "Während Bilder in Medien und ihre Macht häufig diskutiert werden, kommen die Erfahrungen und Ausblicke der Menschen, die hinter den Kameras agieren, im öffentlichen Raum eher selten vor. Gerade in Zeiten einer Bilderflut in digitalen Medien und der Möglichkeiten, die beispielsweise künstliche Intelligenz bietet, ist es ungemein wichtig, auf die Herausforderungen und Chancen der Pressefotografie aus der Perspektive dieser Menschen genauer einzugehen."

Matthias Cremer gelte als einer der bedeutendsten Fotojournalisten Österreichs. Der gebürtige Wiener ist seit vierzig Jahren als Fotograf tätig, von 1988 bis zu seiner Pensionierung vor zwei Jahren vor allem für den STANDARD. Er war Gewinner des Preises für österreichische Pressefotografie, das Branchenmagazin "Österreichs Journalist:in" wählte ihn mehrmals zum Fotografen des Jahres. STANDARD-Gründer und -Herausgeber Oscar Bronner betonte zu Cremers Abschied: "Cremer hat nicht nur wesentlich zum Erfolg des STANDARD beigetragen, sondern auch durch sein Vorbild die Bildsprache anderer Medien beeinflusst."

Herzl-Dozentinnen und -Dozenten waren schon: Alice Schwarzer, Elizabeth T. Spira, Armin Wolf, Antonia Rados, Alexandra Föderl-Schmid, Anja Reschke, Sibylle Hamann, Heribert Prantl, Herbert Riehl-Heyse, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, Eva Linsinger, Klaus Harpprecht, Peter Huemer, Florian Klenk, Luc Jochimsen, Andreas Koller, Eva Stanzl, Margit Sprecher, Kai Hermann und Gerhard Kromschröder.

Matthias Cremers Herzl-Vorlesungen finden am 27. November, 4. Dezember und 11. Dezember jeweils von 11.30 bis 13 Uhr als Teil der von Folker Hanusch gehaltenen Vorlesung Theorien und Praxis des Journalismus statt. (red, 9.11.2023)