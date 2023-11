Panische Höhenangst kann man angeblich überwinden, wohl durch eine Art Desensibilisierung. Servus TV hilft dabei regelmäßig in den "Bergwelten" mit Bildern von Menschen, die sich spektakulär in Wände, Kamine und Überhänge wagen, um ganz nach oben zu kommen. Dass dieses waghalsige Hobby des Alpinismus just Flachländer auf die Spitze trieben, zeigt die Servus-Dokureihe am Montag. Naturgemäß mit spektakulären Bildern und Angstlust-Momenten aus lichten Höhen.

Zahn des Riesen für "Bergwelten" noch einmal bezwungen: Dent du Géant im Montblanc-Massiv. ServusTV / West4media

Auf den Spuren des Unmöglichen

Wenn der Wiener Kletterer David Untersmayr und seine britische Seilpartnerin Katie Keeley für Bergwelten einem der größten Gipfelsiege des Wiener Alpinismus bei Neuschnee und Nebel nachgehen, kann man vor dem Schirm schon heftig mitscheppern: Männer, die auf Steige starren – wo keine sind. Spoiler (oder Beruhigung für Besorgte): Sie kommen heil oben an.

Untersmayr und Keeley steigen für "Bergwelten" auf den Spuren des Unmöglichen, auf den Spuren des größten Triumphs der Wiener Schule des Alpinismus, auf den atemberaubend aufragenden Zahn des Riesen. 1880 erklärte der englische Bergsteiger Albert Mummery diesen Dent du Géant im Montblanc-Massiv ohne künstliche Hilfsmittel für unbezwingbar: "Absolutely inaccessible by fair means." 1900 reiste Heinrich Pfannl, geboren in Baden bei Wien, mit zwei Kollegen an. Zu dritt durchstiegen sie den legendären, angeblich so unbezwingbaren Berg ohne Mauerhaken oder andere Hilfsmittel und schrieben so Klettergeschichte.

Die – nicht allein für Höhenängstliche und Angstslustige – sehenswerte Dokumentation erklärt die Geschichte des Wiener Alpinismus mit den Steilwänden in der Nähe Wiens, der Hohen Wand, dem Peilstein, der auch schon ziemlich spektakulären Blechmauer auf der Rax, und zeichnet die Gipfelsiege und Todesstürze der Wiener Freikletterer auf den Gipfeln der Welt nach. (fid, 12.11.2023)