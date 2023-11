Am 12. November stehen im Erste Campus wieder die Themen Immobilienerwerb, Finanzierung, Immobilienbesitz etc. im Vordergrund

An diesem Sonntag (12. November 2023) steht im Wiener Erste Campus wieder alles rund ums Wohnen im Blickpunkt. Rund 40 Aussteller werden sich und ihre Angebote an diesem Tag auf der Erste Wohnmesse präsentieren, darunter sind zahlreiche Bauträger, Makler sowie auch Finanzdienstleister. Als Aussteller angemeldet sind beispielsweise 3Si, Elk Haus, Buwog, Familienwohnbau, Glorit, Otto Immobilien, Strabag Real Estate, BOE Immobilien, Wiener Städtische, s Real, Rustler, Value One und Wohnkompanie. Veranstalter Enteco erwartet rund 3500 Besucherinnen und Besucher im Erste Campus beim Hauptbahnhof.

Am Sonntag steigt die Erste Wohnmesse im Erste Campus in Wien. Erste Wohnmesse/Enteco

Vorträge und Messeangebote

Allerlei Beratung zu den Themen Finanzierung, Immobilienerwerb, Immobilienbesitz sowie auch Sanierung und Erhaltung von Immobilien wird geboten, außerdem wird es das eine oder andere "exklusive Messeangebot" geben, heißt es in einer Aussendung. Ein Kinderprogramm ist ebenfalls vorgesehen. Darüber hinaus gibt es auch ein Konferenzprogramm mit Vorträgen zu Themen wie Wohnkredite, Immobilienan- und -verkauf, Rechtliches zum Immobilienbesitz sowie einen Marktüberblick mit dem Titel "Wohin entwickelt sich das Wohnen?" (red, 9.11.2023)